ERP-Modernisierung ist Topthema im Mittelstand

Stuttgart (ots) - Neue Studie von Planat: Zwei Drittel der mittelständischen

Fertiger setzen auf neues ERP-System



Rund zwei Drittel der mittelständischen Fertigungsbetriebe in Deutschland haben

in den letzten zwei Jahren eine neue firmenweite Software für Enterprise

Resource Planning (ERP) eingeführt. Dies ist eine Schlüsselerkenntnis aus der

Studie "ERP-Herausforderungen 2025/26". Diese basiert auf einer Umfrage unter

150 produzierenden Unternehmen in Deutschland, die der Stuttgarter

ERP-Hersteller Planat durchgeführt hat.



Als Hauptgründe für einen Wechsel beim ERP-System wurden angegeben

(Mehrfachnennungen waren erwünscht):





1. Das System erfüllte nicht mehr alle Anforderungen (61 Prozent);2. Es gab viele Medienbrüche (48 Prozent);3. Das System basiert auf einer alten Plattform (46 Prozent);4. Unzufriedenheit mit dem Support des Anbieters (42 Prozent);5. Die Beschäftigten waren nicht zufrieden mit der Usability (39 Prozent);6. Es lag ein Mangel an Schnittstellen vor (34 Prozent);7. Das System wurde nicht mehr supportet (23 Prozent)."Die firmenweite Digitalisierung wird für die mittelständischeFertigungsindustrie immer wichtiger und das ERP-System stellt das Rückgratdieser Entwicklung dar", erklärt Planat-Geschäftsführer Christian Biebl zu denErgebnissen.Wichtige Faktoren für die ERP-ModernisierungIm Rahmen der Umfrage wollte Planat ebenfalls wissen, welche Faktoren für dieproduzierenden Unternehmen bei der Modernisierung oder Neueinführung einesERP-Systems entscheidend sind. Die Antworten im Überblick (ebenfalls mitMehrfachnennungen):1. ERP-Erfahrung des Anbieters (82 Prozent);2. Service und Support des Anbieters (66 Prozent);3. Referenzkunden und ihre Erfahrungen (54 Prozent);4. Geschwindigkeit der Projektumsetzung (46 Prozent);5. Zeitersparnispotenzial durch das System (38 Prozent);6. Spezialisierung der Software auf eine bestimmte Branche (37 Prozent);7. Branchenerfahrung des Anbieters (28 Prozent).ERP ist das Herzstück der DigitalisierungUnabhängig von Erfahrungen und Referenzen suchen 94 Prozent dermittelständischen Fertigungsunternehmen eine ERP-Lösung, die speziell auf ihreAnforderungen ausgerichtet ist. Für 83 Prozent der Betriebe ist dies einK.o.-Kriterium bei der Auswahl. Dazu gehört für beinahe drei Viertel (74Prozent) der Firmen die Nutzung von Echtzeitdaten aus Maschinen und anderenSystemen im ERP-System.Welche weiteren Funktionen sind für das produzierende Gewerbe noch vonBedeutung, wollte Planat im Rahmen der Umfrage wissen. Die Ergebnisse imÜberblick (Mehrfachnennungen erwünscht):