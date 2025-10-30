    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    ERP-Modernisierung ist Topthema im Mittelstand

    Stuttgart (ots) - Neue Studie von Planat: Zwei Drittel der mittelständischen
    Fertiger setzen auf neues ERP-System

    Rund zwei Drittel der mittelständischen Fertigungsbetriebe in Deutschland haben
    in den letzten zwei Jahren eine neue firmenweite Software für Enterprise
    Resource Planning (ERP) eingeführt. Dies ist eine Schlüsselerkenntnis aus der
    Studie "ERP-Herausforderungen 2025/26". Diese basiert auf einer Umfrage unter
    150 produzierenden Unternehmen in Deutschland, die der Stuttgarter
    ERP-Hersteller Planat durchgeführt hat.

    Als Hauptgründe für einen Wechsel beim ERP-System wurden angegeben
    (Mehrfachnennungen waren erwünscht):

    1. Das System erfüllte nicht mehr alle Anforderungen (61 Prozent);
    2. Es gab viele Medienbrüche (48 Prozent);
    3. Das System basiert auf einer alten Plattform (46 Prozent);
    4. Unzufriedenheit mit dem Support des Anbieters (42 Prozent);
    5. Die Beschäftigten waren nicht zufrieden mit der Usability (39 Prozent);
    6. Es lag ein Mangel an Schnittstellen vor (34 Prozent);
    7. Das System wurde nicht mehr supportet (23 Prozent).

    "Die firmenweite Digitalisierung wird für die mittelständische
    Fertigungsindustrie immer wichtiger und das ERP-System stellt das Rückgrat
    dieser Entwicklung dar", erklärt Planat-Geschäftsführer Christian Biebl zu den
    Ergebnissen.

    Wichtige Faktoren für die ERP-Modernisierung

    Im Rahmen der Umfrage wollte Planat ebenfalls wissen, welche Faktoren für die
    produzierenden Unternehmen bei der Modernisierung oder Neueinführung eines
    ERP-Systems entscheidend sind. Die Antworten im Überblick (ebenfalls mit
    Mehrfachnennungen):

    1. ERP-Erfahrung des Anbieters (82 Prozent);
    2. Service und Support des Anbieters (66 Prozent);
    3. Referenzkunden und ihre Erfahrungen (54 Prozent);
    4. Geschwindigkeit der Projektumsetzung (46 Prozent);
    5. Zeitersparnispotenzial durch das System (38 Prozent);
    6. Spezialisierung der Software auf eine bestimmte Branche (37 Prozent);
    7. Branchenerfahrung des Anbieters (28 Prozent).

    ERP ist das Herzstück der Digitalisierung

    Unabhängig von Erfahrungen und Referenzen suchen 94 Prozent der
    mittelständischen Fertigungsunternehmen eine ERP-Lösung, die speziell auf ihre
    Anforderungen ausgerichtet ist. Für 83 Prozent der Betriebe ist dies ein
    K.o.-Kriterium bei der Auswahl. Dazu gehört für beinahe drei Viertel (74
    Prozent) der Firmen die Nutzung von Echtzeitdaten aus Maschinen und anderen
    Systemen im ERP-System.

    Welche weiteren Funktionen sind für das produzierende Gewerbe noch von
    Bedeutung, wollte Planat im Rahmen der Umfrage wissen. Die Ergebnisse im
    Überblick (Mehrfachnennungen erwünscht):
