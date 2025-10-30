    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft BOEING CO auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Boeing von 280 auf 275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Abgesehen von der erneut verschobenen Auslieferung des neuen Großraumjets 777X laufe vieles bei dem Flugzeugbauer gut, auch wenn sich seine hohen Erwartungen an die Barmittelentwicklung nicht erfüllt hätten, schrieb Gavin Parsons am Donnerstag in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Für letztere bleibe er aber langfristig optimistischer als der Markt./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 182,7EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Gavin Parsons
    Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 275
    Kursziel alt: 280
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 275,00$, was eine Steigerung von +33,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    1 im Artikel enthaltener Wert
