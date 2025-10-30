Airbus-Aktie nach starken Earnings am Wendepunkt: So hoch fliegt das Kursziel

Die Experten der US-Bank sehen das größte Potenzial bei der Marge im Commercial-Segment, das bis 2026 zum zentralen Thema für Anleger werden dürfte. Mit einer stabileren Lieferkette, besserer Auslastung und gestiegenen Verkaufspreisen für neue Flugzeugaufträge zeichnet sich laut den Analysten eine deutlich höhere Bruttomarge ab. Airbus habe im dritten Quartal eindrucksvoll gezeigt, wie stark sich die Profitabilität mit zunehmenden Auslieferungen verbessern kann – insbesondere bei der A321 und mittelfristig auch bei der A350.

Mit einem deutlichen Margenschub im dritten Quartal hat Airbus Anleger und Analysten überzeugt: Laut Bank of America (BofA Research) könnte das erst der Anfang sein. Besonders die Zuwächse im wichtigen zivilen Flugzeuggeschäft werten die Experten als Signal für eine nachhaltige Trendwende bei den Erträgen.

Für 2025 peilen die Europäer ein ehrgeiziges Ziel an: Der weltgrößte Flugzeugbauer will trotz anhaltender Probleme bei der Triebwerksversorgung wie geplant 820 Jets ausliefern. Um das zu schaffen, müssten in den letzten drei Monaten des Jahres über 300 Maschinen an Kunden übergeben werden – ein Kraftakt, den CEO Guillaume Faury dennoch für machbar hält. An der Börse sorgt diese Entschlossenheit für Begeisterung:

Die Airbus-Aktie stieg am Donnerstag zeitweise auf ein neues Allzeithoch von 216,85 Euro. In den letzten 12 Monaten ist die Aktie um mehr als 50 Prozent gestiegen.

Die Analysten der UBS hatten bislang die Profitabilität als größten Risikofaktor gesehen – vor allem wegen steigender Lieferkettenkosten. Nach den soliden Zahlen zum dritten Quartal zeigt sich das Analysehaus entspannter und erhöht seine Margenannahmen über alle Zeiträume hinweg. Für 2025 kalkulieren die Schweizer nun mit einem EBIT von 7,4 Milliarden Euro, deutlich über der offiziellen Airbus-Prognose von 7,0 Milliarden Euro.

Besonders das Geschäft mit Verkehrsflugzeugen trägt laut der Analysten stärker zur Gewinnsteigerung bei, getrieben von höheren Auslieferungen, Kosteneinsparungen und steigenden Aftermarket-Erlösen. Auch das Verteidigungs- und Raumfahrtsegment soll im vierten Quartal rund 200 Millionen Euro EBIT beisteuern.

BofA Research bleibt überzeugt: Mit steigendem Liefervolumen, stabilem Cashflow und keiner größeren Investitionswelle in Sicht dürfte Airbus seine Margen kräftig ausbauen. Das Kursziel wird von 251 auf 256 Euro angehoben, die Kaufempfehlung bekräftigt. Die UBS hebt ihr Kursziel ebenfalls an, von 220 auf 240 Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





