TerraMaster stellt TOS 7 Insider Preview vor
Jetzt mitmachen und die Chance auf das neue USB4 NVMe SSD externes Laufwerk-Gehäuse D1 SSD Plus gewinnen! (FOTO)
Shenzhen,China (ots) - TerraMaster, eine professionelle Marke, die sich
innovativen Speicherlösungen für Privatanwender und Unternehmen widmet, steht
kurz vor der Einführung seines brandneuen NAS-Betriebssystems TOS 7, das über
zwei Jahre entwickelt wurde. Das erneuerte Farbschema und visuelle Design bieten
einen frischen Wind, ein intuitiveres interaktives Erlebnis, effizientere
Abläufe und reichlich funktionale Innovationen. TerraMaster lädt Nutzer weltweit
ein, am TOS 7 Insider Preview-Programm teilzunehmen. Early Adopter haben die
Chance, das neue USB4 NVMe SSD Enclosure D1 SSD Plus zu gewinnen!
Die 10 wichtigsten Highlights von TOS 7
Die 10 wichtigsten Highlights von TOS 7
- 1. Überarbeitetes Interaktionsdesign: Einfach und leistungsstarkTOS 7 führt
eine frische visuelle Sprache ein, mit 90 % neu gestalteten Icons, über 50
neuen Funktionen und mehr als 1.000 optimierten Details. Eine verschlankte
Hierarchie und klare Interaktionslogik machen Bedienungen intuitiver und
steigern die Effizienz in Hochfrequenz-Szenarien um 60 %. Anpassbare
Navigationsleisten und Nachrichtenzentren unterstützen Drag & Drop von Icons,
erfüllen individuelle Bedürfnisse und erhöhen die Betriebseffizienz.
- 2. Robuste Dateiverwaltung: Deutlich verbesserte EffizienzNeue "Meine
Dateien"- und "Desktop"-Funktionen unterstützen Remote-Datei-Mounting und eine
intuitive grafische Oberfläche. Upgrade von Tab- und Split-Screen-Modi erhöht
die Effizienz übergreifender Verzeichnisoperationen um 60 %. Hinzugefügtes
ISO-Datei-Mounting und ein einheitlicher Papierkorb vereinfachen Dateizugriff
und -verwaltung.
- 3. Online-Zusammenarbeit: Verdoppelte EffizienzUnterstützt Online-Bearbeitung
von Word, Excel, PPT und anderen Formaten, ermöglicht Echtzeit-Zusammenarbeit
mehrerer Benutzer ohne Downloads. Die Teamproduktivität wird um 100 %
gesteigert, ideal für Unternehmen und Privatanwender.
- 4. Globale Suche: 10x schnellerNutzt effiziente invertierte Index-Technologie
und Kernel-level Echtzeit-Dateierkennung; die Suchgenauigkeit verbessert sich
um 120 %, und die Abfragegeschwindigkeit erhöht sich um das 10-fache,
ermöglicht schnelles Auffinden von Dateien.
- 5. Allgemeines TNAS.online (https://tnas.online/) : Schneller und
stabilerAngetrieben von einem globalen Multi-Node-Verteilten Netzwerk;
verwalten Sie Ihr TNAS-Gerät mühelos über Mobile Clients, greifen Sie
jederzeit und überall auf NAS-Daten zu, ohne komplexe Konfigurationen.
- 6. Unabhängige Speicherverwaltung: Umfassende VisualisierungEine neue
Übersichtsfunktion bietet globale Visualisierung der Speicherverwaltung,
ermöglicht schnelle Ressourcenüberwachung und -verwaltung. Hinzugefügte
