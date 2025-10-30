    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    TerraMaster stellt TOS 7 Insider Preview vor

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jetzt mitmachen und die Chance auf das neue USB4 NVMe SSD externes Laufwerk-Gehäuse D1 SSD Plus gewinnen! (FOTO)

    Shenzhen,China (ots) - TerraMaster, eine professionelle Marke, die sich
    innovativen Speicherlösungen für Privatanwender und Unternehmen widmet, steht
    kurz vor der Einführung seines brandneuen NAS-Betriebssystems TOS 7, das über
    zwei Jahre entwickelt wurde. Das erneuerte Farbschema und visuelle Design bieten
    einen frischen Wind, ein intuitiveres interaktives Erlebnis, effizientere
    Abläufe und reichlich funktionale Innovationen. TerraMaster lädt Nutzer weltweit
    ein, am TOS 7 Insider Preview-Programm teilzunehmen. Early Adopter haben die
    Chance, das neue USB4 NVMe SSD Enclosure D1 SSD Plus zu gewinnen!

    Die 10 wichtigsten Highlights von TOS 7

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    637,76€
    Basispreis
    3,22
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    724,87€
    Basispreis
    5,52
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    - 1. Überarbeitetes Interaktionsdesign: Einfach und leistungsstarkTOS 7 führt
    eine frische visuelle Sprache ein, mit 90 % neu gestalteten Icons, über 50
    neuen Funktionen und mehr als 1.000 optimierten Details. Eine verschlankte
    Hierarchie und klare Interaktionslogik machen Bedienungen intuitiver und
    steigern die Effizienz in Hochfrequenz-Szenarien um 60 %. Anpassbare
    Navigationsleisten und Nachrichtenzentren unterstützen Drag & Drop von Icons,
    erfüllen individuelle Bedürfnisse und erhöhen die Betriebseffizienz.
    - 2. Robuste Dateiverwaltung: Deutlich verbesserte EffizienzNeue "Meine
    Dateien"- und "Desktop"-Funktionen unterstützen Remote-Datei-Mounting und eine
    intuitive grafische Oberfläche. Upgrade von Tab- und Split-Screen-Modi erhöht
    die Effizienz übergreifender Verzeichnisoperationen um 60 %. Hinzugefügtes
    ISO-Datei-Mounting und ein einheitlicher Papierkorb vereinfachen Dateizugriff
    und -verwaltung.
    - 3. Online-Zusammenarbeit: Verdoppelte EffizienzUnterstützt Online-Bearbeitung
    von Word, Excel, PPT und anderen Formaten, ermöglicht Echtzeit-Zusammenarbeit
    mehrerer Benutzer ohne Downloads. Die Teamproduktivität wird um 100 %
    gesteigert, ideal für Unternehmen und Privatanwender.
    - 4. Globale Suche: 10x schnellerNutzt effiziente invertierte Index-Technologie
    und Kernel-level Echtzeit-Dateierkennung; die Suchgenauigkeit verbessert sich
    um 120 %, und die Abfragegeschwindigkeit erhöht sich um das 10-fache,
    ermöglicht schnelles Auffinden von Dateien.
    - 5. Allgemeines TNAS.online (https://tnas.online/) : Schneller und
    stabilerAngetrieben von einem globalen Multi-Node-Verteilten Netzwerk;
    verwalten Sie Ihr TNAS-Gerät mühelos über Mobile Clients, greifen Sie
    jederzeit und überall auf NAS-Daten zu, ohne komplexe Konfigurationen.
    - 6. Unabhängige Speicherverwaltung: Umfassende VisualisierungEine neue
    Übersichtsfunktion bietet globale Visualisierung der Speicherverwaltung,
    ermöglicht schnelle Ressourcenüberwachung und -verwaltung. Hinzugefügte
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TerraMaster stellt TOS 7 Insider Preview vor Jetzt mitmachen und die Chance auf das neue USB4 NVMe SSD externes Laufwerk-Gehäuse D1 SSD Plus gewinnen! (FOTO) TerraMaster, eine professionelle Marke, die sich innovativen Speicherlösungen für Privatanwender und Unternehmen widmet, steht kurz vor der Einführung seines brandneuen NAS-Betriebssystems TOS 7, das über zwei Jahre entwickelt wurde. Das erneuerte …