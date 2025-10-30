Jetzt mitmachen und die Chance auf das neue USB4 NVMe SSD externes Laufwerk-Gehäuse D1 SSD Plus gewinnen! (FOTO)

Shenzhen,China (ots) - TerraMaster, eine professionelle Marke, die sich

innovativen Speicherlösungen für Privatanwender und Unternehmen widmet, steht

kurz vor der Einführung seines brandneuen NAS-Betriebssystems TOS 7, das über

zwei Jahre entwickelt wurde. Das erneuerte Farbschema und visuelle Design bieten

einen frischen Wind, ein intuitiveres interaktives Erlebnis, effizientere

Abläufe und reichlich funktionale Innovationen. TerraMaster lädt Nutzer weltweit

ein, am TOS 7 Insider Preview-Programm teilzunehmen. Early Adopter haben die

Chance, das neue USB4 NVMe SSD Enclosure D1 SSD Plus zu gewinnen!



Die 10 wichtigsten Highlights von TOS 7





- 1. Überarbeitetes Interaktionsdesign: Einfach und leistungsstarkTOS 7 führteine frische visuelle Sprache ein, mit 90 % neu gestalteten Icons, über 50neuen Funktionen und mehr als 1.000 optimierten Details. Eine verschlankteHierarchie und klare Interaktionslogik machen Bedienungen intuitiver undsteigern die Effizienz in Hochfrequenz-Szenarien um 60 %. AnpassbareNavigationsleisten und Nachrichtenzentren unterstützen Drag & Drop von Icons,erfüllen individuelle Bedürfnisse und erhöhen die Betriebseffizienz.- 2. Robuste Dateiverwaltung: Deutlich verbesserte EffizienzNeue "MeineDateien"- und "Desktop"-Funktionen unterstützen Remote-Datei-Mounting und eineintuitive grafische Oberfläche. Upgrade von Tab- und Split-Screen-Modi erhöhtdie Effizienz übergreifender Verzeichnisoperationen um 60 %. HinzugefügtesISO-Datei-Mounting und ein einheitlicher Papierkorb vereinfachen Dateizugriffund -verwaltung.- 3. Online-Zusammenarbeit: Verdoppelte EffizienzUnterstützt Online-Bearbeitungvon Word, Excel, PPT und anderen Formaten, ermöglicht Echtzeit-Zusammenarbeitmehrerer Benutzer ohne Downloads. Die Teamproduktivität wird um 100 %gesteigert, ideal für Unternehmen und Privatanwender.- 4. Globale Suche: 10x schnellerNutzt effiziente invertierte Index-Technologieund Kernel-level Echtzeit-Dateierkennung; die Suchgenauigkeit verbessert sichum 120 %, und die Abfragegeschwindigkeit erhöht sich um das 10-fache,ermöglicht schnelles Auffinden von Dateien.- 5. Allgemeines TNAS.online (https://tnas.online/) : Schneller undstabilerAngetrieben von einem globalen Multi-Node-Verteilten Netzwerk;verwalten Sie Ihr TNAS-Gerät mühelos über Mobile Clients, greifen Siejederzeit und überall auf NAS-Daten zu, ohne komplexe Konfigurationen.- 6. Unabhängige Speicherverwaltung: Umfassende VisualisierungEine neueÜbersichtsfunktion bietet globale Visualisierung der Speicherverwaltung,ermöglicht schnelle Ressourcenüberwachung und -verwaltung. Hinzugefügte