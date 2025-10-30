Premier American Uranium gibt vorläufige wirtschaftliche Bewertung und Aktualisierung der Mineralressourcen für das Uranprojekt Cebolleta bekannt mit einer Übersicht über die Wirtschaftlichkeit des Projekts und den Rahmen für dessen Weiterentwicklung

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung sieht eine durchschnittliche Jahresproduktion von 1,4 Mio. Pfund U₃O₈ über eine Lebensdauer der Mine von 13 Jahren vor, was einer Gesamtproduktion von 18,1 Mio. Pfund mit einem Nettogegenwartswert (8 %) nach Steuern von 83,9 Millionen US-Dollar entspricht, wobei ein starker Hebeleffekt durch höhere Uranpreise und eine gesteigerte Ausbeute zu erwarten ist.

Toronto, ON, 30. Oktober 2025 – Premier American Uranium Inc. („PUR” oder „Premier American Uranium” oder das „Unternehmen”) (TSXV: PUR, OTCQB: PAUIF) (- https://www.commodity-tv.com/play/premier-american-uranium-insights-on ... -) freut sich, die Ergebnisse seiner vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“) für das Uranprojekt Cebolleta („Cebolleta“ oder das „Projekt“) in New Mexico bekannt zu geben. Die PEA unterstreicht das Potenzial für ein groß angelegtes, langlebiges Uranprojekt mit geringen Investitionskosten, das von steigenden Uranpreisen profitieren kann. Die PEA sieht eine Haufenlaugungsstrategie vor, bei der ein uranhaltiges Harz hergestellt wird, das sich für die Off-Site-Verarbeitung in mehreren unterausgelasteten, lizenzierten zentralen In-Situ-Recovery-Anlagen (ISR) im Inland eignet, wodurch eine potenzielle Erschließung ohne Abhängigkeit von herkömmlichen Mühlen möglich wird. Es wird davon ausgegangen, dass die vorläufigen Wirtschaftlichkeitsberechnungen durch fortgeschrittene metallurgische Tests und Prozessoptimierungen kurzfristig deutlich verbessert werden können.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung („MRE“) für Cebolleta erhöht die angezeigten Mineralressourcen um 1,7 Mio. Pfund eU3 O8 (+9 %) auf 20,3 Mio. Pfund eU3 O8 und erhöht die abgeleiteten Mineralressourcen um 2,2 Mio. Pfund eU3 O8 (+45 %) auf 7,0 Mio. lb eU3 O8 , verglichen mit dem vorherigen technischen Bericht über das Projekt, der im April 2024 veröffentlicht wurde (der „technische Bericht 2024“). Die aktualisierte MRE positioniert Cebolleta als eine der größten unerschlossenen Uranlagerstätten im Westen der Vereinigten Staaten. Die PEA und die MRE sind in einem technischen Bericht (der „technische Bericht”) enthalten, der gemäß den Anforderungen von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101”) von SLR International Corporation („SLR”) erstellt wurde, einem unabhängigen Beratungsunternehmen mit umfassender Erfahrung im Bergbau und in der Mineralverarbeitung, einschließlich Uranbetrieben in den Vereinigten Staaten.

Die PEA ist vorläufiger Natur und umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es gibt keine Gewissheit, dass die PEA realisiert wird.

Highlights

- Das Basis-Abbaukonzept sieht für Cebolleta eine durchschnittliche Produktion von 1,4 Mio. Pfund U₃O₈ pro Jahr (Spitzenwert von 2,0 Mio. Pfund) vor, was einer Gesamtmenge von 18,1 Mio. Pfund über die 13-jährige Lebensdauer der Mine entspricht.

Nettobarwert nach Steuern („NPV“) (8 %) von 83,9 Mio. US-Dollar (106 Mio. US-Dollar vor Steuern)

IRR nach Steuern von 17,7 %

Vorproduktionskosten:

- Direkte Investitionskosten in Höhe von 64,2 Mio. US-Dollar

- Indirekte Kosten (EPCM/Eigentümerkosten/indirekte Kosten) in Höhe von 19,3 Mio. US-Dollar

- 35 % Rückstellung für Unvorhergesehenes in Höhe von 29,2 Mio. US-Dollar

Freier Cashflow nach Steuern über die gesamte Lebensdauer der Mine („LOM“) von 287 Mio. US-Dollar

LOM-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 496 Mio. US-Dollar

Durchschnittliche Betriebskosten von 41,60 US-Dollar pro Pfund U 3 O 8 zurückgewonnen

- Die relativ niedrigen Betriebskosten werden durch sehr wettbewerbsfähige Kosten für die Haufenlaugung in Höhe von 16,72 US-Dollar pro Short Ton gestützt

Basisannahme für den Uranpreis von 90 US-Dollar/Pfund U₃O₈

- Starke Hebelwirkung auf die Uranpreise, wobei höhere Preise die Wirtschaftlichkeit des Projekts und die Cashflow-Generierung potenziell weiter verbessern könnten. Die Sensitivitätsanalyse für den Uranpreis zeigt, dass der Nettogegenwartswert (8 %) nach Steuern folgende Werte erreichen könnte:

- 154 Mio. US$ bei 100 US$/lb U₃O₈

- 325 Mio. US$ bei 125 US$/lb U₃O₈

- 488 Mio. US$ bei 150 US$/lb U₃O₈

- Aufwärtspotenzial durch verbesserte metallurgische Ausbeuten – Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass der Basis-NPV (8 %) nach Steuern von 84 Mio. US$ bei einer angenommenen metallurgischen Ausbeute von 90 % um etwa 90 % auf 159 Mio. US$ steigt.

- Aktualisierte MRE erhöht die gesamten Mineralressourcen des Projekts erheblich:

Angezeigte Ressource: 20,3 Mio. lb eU 3 O 8 (8,3 Mio. st mit einem Gehalt von 0,12 % eU 3 O 8 ), ein Anstieg um 1,7 Mio. lb eU 3 O 8 oder 9 % gegenüber dem technischen Bericht von 2024

Abgeleitete Ressource : 7,0 Mio. lb eU 3 O 8 (3,6 Mio. st mit einem Gehalt von 0,10 % eU 3 O 8 ), ein Anstieg um 2,1 Mio. lb eU 3 O 8 oder 43 % gegenüber dem technischen Bericht von 2024

Colin Healey, CEO und Director von Premier American Uranium, kommentierte: „Die PEA unterstreicht, dass Cebolleta das Potenzial hat, ein Eckpfeiler unter den US-Uranprojekten zu werden, mit einer langen Lebensdauer der Mine, geringen Vorabinvestitionen und einer starken Hebelwirkung bei höheren Uranpreisen. Zusammen mit der PEA erhöht die aktualisierte MRE die projektweiten Ressourcen erheblich und spiegelt damit einen weiteren Erfolg für unser Team bei „ “ wider. Mit einem klaren Weg zur Optimierung der eingebetteten Prozessannahmen durch zusätzliche metallurgische Studien und dem Potenzial für weitere Explorationserfolge sehen wir eine Chance, das Risiko schnell zu reduzieren und den Projektwert zu steigern, während wir Cebolleta in Richtung einer möglichen Erschließung vorantreiben. Wir glauben, dass diese nächsten Schritte das Potenzial haben, Cebolleta als einen wichtigen Faktor für die Energieunabhängigkeit der USA zu positionieren.“

Tabelle 1: Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Parameter – Basisszenario

Beschreibung in Mio. US Realisierte Marktpreise U3 O8 ($/lb) 90 $ Zahlbares Metall U3 O8 (klb) 18.101 Gesamtbruttoeinnahmen 1.629 Bergbaukosten (705) Transportkosten für Mühlenbeschickung (1) Verarbeitungskosten (175) G & A-Kosten (76) Lizenzgebühren (98) Abfindungssteuer (29) Gesamtbetriebskosten (1.085) Betriebsmarge (EBITDA) 545 Betriebsmarge in % 33 Körperschaftssteuer 48 Betriebskapital* 0 Operativer Cashflow 496 Entwicklungskapital (113) Erhaltungsinvestitionen (81) Stilllegung/Rekultivierung (16) Gesamtkapital (209) Freier Cashflow vor Steuern 335,4 NPV vor Steuern bei 5 % 166,8 NPV vor Steuern bei 8 % 106,3 NPV vor Steuern bei 12 % 53,3 IRR vor Steuern 19,8 Unverzinsliche Amortisationsdauer vor Steuern ab Beginn der kommerziellen Produktion (Jahre) 4,3 Freier Cashflow nach Steuern 286,9 $ Nettobarwert nach Steuern bei 5 % 137,3 NPV nach Steuern bei 8 % 83,9 Nettobarwert nach Steuern bei 12 % 37,3 IRR nach Steuern 17,7 Nicht diskontierte Amortisationszeit nach Steuern ab Beginn der kommerziellen Produktion (Jahre) 4,9

Sensitivitätsanalyse

Die Sensitivitätsanalyse der PEA für Cebolleta zeigt eine starke Abhängigkeit vom Uranpreis, wobei eine Erhöhung der Basisannahme (90 USD/lb U3 O8 ) um 11 % auf 100 USD/lb den NPV nach Steuern (8 %) um 83 % auf 154 Mio. USD erhöht. Angesichts der aktuellen Markterwartungen für das Wachstum im Uransektor und der jüngsten (Spitzenpreis für UxC-Spot-Uran 2024: 107 US-Dollar/lb U(3) O(8) )sowie führenden Uranpreisindikatoren (5-Jahres-Preis für UxC: 94 US-Dollar/lb U(3) O(8) )wurde auch die Sensitivität bei höheren Preisen untersucht. Bei 125 US-Dollar/lb U(3) O(8) steigt der Projekt-NPV (8 %) nach Steuern auf 325 Mio. US-Dollar (ein Anstieg des Uranpreises um 39 % erhöht den NPV (8 %) nach Steuern um 288 %).

Bemerkenswert ist auch der Einfluss der Annahme zur metallurgischen Ausbeute, bei der eine Steigerung von 2,5 % von 80 % auf 82 % den Nettogegenwartigkeitswert nach Steuern (8 %) um 19 % auf 99,6 Mio. US$ erhöht. Eine Steigerung der Ausbeute um 12 % (von 80 % auf 90 %) erhöht den Kapitalwert nach Steuern (8 %) um 90 % auf 159 Mio. US$. Die Standard-Sensitivitäten des Uranprojekts gegenüber verschiedenen Eingangsgrößen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 2: Sensitivitätsanalysen nach Steuern (Abweichung vom Basisfall)

Abweichung Metallpreise (US$/lb U3 O8 ) NPV bei 8 % (000 US$) 78 70 (57.384) 89 80 14.410 100 % 90 83.857 $ 111 % 100 153.718 $ 122 % 110 222.911 $ 139 % 125 325.391 $ 167 % 150 487.514 $ Abweichung Rückgewinnung ( NPV bei 8 % (in Tausend US-Dollar) 95 64 (41.713 $) 98 72 21.288 $ 100 80 83.857 $ 103 % 82 % 99.590 $ 112 % 90 % 159.261 $ Abweichung Gesamtbetriebskosten über die gesamte Lebensdauer (US$/Tonne kumulativ) NPV bei 8 % (000 US$) 85 804.491 145.076 93 875.476 114.522 $ 100 % 946.460 $ 83.857 $ 118 % 1.112.091 $ 12.696 $ 135 % 1.277.721 $ (61.750 $) Abweichung LOM Gesamtkapitalkosten (in 1.000 US$) NPV bei 8 % (in 1.000 US$) 85 190.546 105.766 93 207.359 94.812 $ 100 % 224.172 $ 83.857 $ 118 % 263.402 $ 58.297 $ 135 % 302.633 $ 32.736

Mineralressourcenschätzung

Das Uranprojekt Cebolleta liegt auf Einheiten der Morrison-Formation aus dem Oberjura, insbesondere dem Jackpile-Sandstein, der den Großteil der Uranmineralisierung beherbergt. Die Mineralisierung ist in erster Linie stratabound und tafelförmig und befindet sich in mittel- bis grobkörnigen, humusreichen Flusssandsteinen des Jackpile-Sandsteins. Die Mineralisierung befindet sich hauptsächlich im relativ flach liegenden Jackpile-Sandstein in Tiefen von 0 bis 500 Fuß unter der Oberfläche. Das Projekt umfasst die Bergbaugebiete St. Anthony, Willie P sowie die Gebiete I, II, III, IV und V.

Historische Explorationsarbeiten, darunter über 4.000 Bohrlöcher und mehrere Bergbaubetriebe (Willie P, Climax M-6, St. Anthony und Sohio JJ#1), haben ein solides geologisches und mineralisierendes Gerüst für das Projekt geschaffen.

Ein modernes Bestätigungsbohrprogramm, das 2023 durchgeführt wurde, validierte die historischen Bohrdaten und bestätigte die Stratigraphie, die Mächtigkeit der Mineralisierung und die Gehalte. Die Ergebnisse stützen die Verwendung der historischen Daten für die aktuelle Ressourcenschätzung.

Die MRE umfasst über 3.300 validierte Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von mehr als 1,7 Millionen Fuß und ist nachstehend zusammengefasst.

SLR sind keine Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, sozioökonomischen, marketingbezogenen, politischen oder anderen relevanten Faktoren bekannt, die die MRE wesentlich beeinflussen könnten.

Tabelle 3: Mineralressourcenschätzung – Uranprojekt Cebolleta – gültig ab 14. Mai 2025

Klassifizierung Gehalt-Cutoff (% eU3 O8 ) Tonnage (Mst) Qualität (% eU3 O8 ) Enthaltenes Metall (Mlb eU3 O8 ) Angegeben Untertage 0,00 5,89 0,15 18,14 Tagebau 0,02 3,81 0,07 5,61 Zwischensumme angezeigte 9,70 0,12 23,75 Verringerung -1,40 0,12 -3,44 Gesamtangabe abzüglich Verbrauchsrate 8,30 0,12 20,31 Abgeleitet Untertage 0,00 1,79 0,12 4,42 Tagebau 0,02 1,81 0,07 2,62 Gesamt geschätzt 3,60 0,10 7,04 Anmerkungen: Für die Mineralressourcen wurden die Definitionen der CIM (2014) zugrunde gelegt. Die Mineralressourcen werden unter Zugrundelegung eines langfristigen Uranpreises von 90 US-Dollar/lb U 3 O 8 geschätzt. Untertägige Mineralressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,0 % eU 3 O 8 innerhalb von untertägigen Berichtsfeldern angegeben , die mit einem Cutoff-Gehalt von 0,06 % eU 3 O 8 ausgelegt sind. Die Berichtsfelder haben eine maximale Auslegungshöhe von 100 ft, eine Länge, eine minimale Auslegungshöhe von 6 ft und eine Breite von 50 ft. Die Mineralressourcen im Tagebau werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,02 % eU 3 O 8 angegeben und durch eine vorläufige optimierte Grubenhülle mit einem Grubenneigungswinkel von 50° und einer Stufenhöhe von 20 ft begrenzt. Die optimierte Grubenhülle, die untertägigen Berichtsformen und die Cutoff-Gehalte wurden unter der Annahme einer metallurgischen Ausbeute von 80 %, Standardbehandlungs- und Raffinierungskosten, Abbaukosten von 3,31 $/st für den Tagebau und 54 $/st Grenzkosten für den Untertagebau, Verarbeitungskosten von 16,72 $/st und allgemeine und Verwaltungskosten von 6,50 $/st ermittelt. Die Mineralressourcen wurden auf der Grundlage der in der Vergangenheit gemeldeten Produktionszahlen der Untertagebergwerke JJ#1, Climax M-6 und Willie P erschöpft. Für die Erstellung der Drahtmodelle wurde eine Mindestabbaubreite von zwei Fuß verwendet. Der Tonnagefaktor beträgt 16 ft 3 /st (die Dichte beträgt 0,625 st/ft 3 oder 2,00 t/m 3 ). Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

Übersicht über den Abbauplan und abbaubare Ressourcen

Die PEA sieht eine zweijährige Vorproduktionsphase unter Tage und eine 13-jährige aktive Lebensdauer der Mine vor, die sich aus Untertage- und Tagebau in sieben Bergbauzonen (St. Anthony, Willie P und die Gebiete I, II, III, IV und V) zusammensetzt. Die wichtigsten Abbaumethoden, die voraussichtlich im Rahmen des Cebolleta- s zum Einsatz kommen werden, sind der Tagebau (Gebiet St. Anthony) und der Kammer- und Pfeilerbau (Gebiete I, II, III, IV, V und Willie P, Gebiete St. Anthony North und South).

Der Minenplan, der auf angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen basiert, umfasst insgesamt 8,30 Millionen Kurztonnen (Mst) mit 0,12 % eU₃O₈, die 20,31 Millionen Pfund (Mlb) eU₃O₈ und 3,60 Mst mit 0,10 % eU₃O₈, die 7,04 Mlb eU₃O₈ enthalten.

Der Zugang zu den untertägigen Abbaugebieten erfolgt über einen 3.500 Fuß langen Stollen, der in der Nähe der Halde für Gebiet III beginnt und um 2.500 Fuß verlängert wird, um Zugang zu Gebiet II zu erhalten. Es wird einen zweiten Zugang zum untertägigen Abbau in Gebiet I und Willie P geben, bei dem es sich um einen 930 Fuß langen Stollen handelt, der an einer Stelle in der nordwestlichen Ecke des Tagebaus St. Anthony beginnt. Diese beiden unterirdischen Zugänge werden durch einen 3.800 Fuß langen Stollen miteinander verbunden. Eine Mindestabbauhöhe von sechs Fuß wurde auf zwei Fuß dicke Abbaublöcke angewendet. Eine unterirdische Abbauausbeute von 85 % wurde auf die Mineralressourcen-Schätzungsberichte angewendet, wobei eine unterirdische Panel-Verdünnung von 21 % erwartet wird. PUR ist sich der Notwendigkeit bewusst, die Verdünnung angesichts der hohen Kosten für Abbau und Aufbereitung gering zu halten.

Über die gesamte Lebensdauer der Mine wird erwartet, dass der Abbau eine Gesamtmenge von 10,46 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,11 % eU3 O8 liefern wird. Die Abbauraten werden voraussichtlich 1.079 Tonnen pro Tag („stpd“) aus dem Untertagebau und 1.982 stpd aus dem Tagebau betragen.

Es ist vorgesehen, dass Cebolleta jährlich etwa 1,1 Millionen Tonnen mineralisiertes Material an die Haufenlaugungsanlage („HLP“) von PUR auf dem Grundstück Cebolleta liefern wird.

Abbildung 1: Ansicht des Minenplans – Tagebau und Untertagebau des Uranprojekts Cebolleta

Verarbeitungsübersicht

Das mineralisierte Material wird in zwei Stufen mit einem mobilen Brecher auf eine Korngröße von 2 Zoll zerkleinert, in Schichten auf einer HLP gestapelt und zur Urangewinnung mit verdünnter Schwefelsäurelösung bewässert. Der durchschnittliche Gehalt über die gesamte Lebensdauer der Mine beträgt 0,11 % U(3) O(8) ,und der für den Prozess vorgesehene Gehalt an U(3) O(8) beträgt 0,140 % bei einer angenommenen nominalen Laugungsausbeute von 80 %.

Das ausgelaugte Uran wird als schwangere Laugungslösung („PLS“) gesammelt und über Ionenaustauschersäulen mit Harz verarbeitet. Das Uran in der PLS wird auf das Harz geladen, wobei die resultierende unfruchtbare Lösung für weitere Laugungszyklen zurück in die Haufenlaugung recycelt wird. Die beladenen Harzsäulen werden außer Betrieb genommen und zur weiteren Verarbeitung außer Haus transportiert.

Die erwartete Gesamtmenge an gewonnenem Uran über die gesamte Lebensdauer der Mine beträgt 18,28 Mio. lb eU3 O8 bei einer durchschnittlichen jährlichen Produktionsrate von 1,4 Mio. lb eU3 O8 (angenommen 99 % zahlbar).

Die wichtigsten geplanten Auslegungskriterien sind nachstehend zusammengefasst.

Tabelle 4: Konstruktionskriterien für das Cebolleta-Verfahren

Parameter Einheiten Auslegung Quelle Täglicher Durchsatz stpd 2.300 Angenommen Jährlicher Durchsatz stpa 839.500 Berechnet U3 O8 Kopfgehalt, Auslegung % 0,140 Berechnet U3 O8 Kopfgrad, LOM % 0,110 Berechnet Ausbeute bei Haufenlaugung % 80 Angenommen U3 O8 Produktion – gestapelte Kurztonnen pro Tag stpa 2.290 Berechnet U3 O8 Produktion – Durchschnittlich jährlich zurückgewonnenes Metall Mlb/Jahr 1,4 Berechnet U3 O8 Produktion – Durchschnittlich täglich zurückgewonnenes Metall lb/Tag 3.800 Berechnet ROM-Feuchtigkeit % 3 Angenommen Spezifisches Gewicht des mineralisierten Materials 3 Angenommen Mineralisierte Haufenlaugungs-Schüttdichte lb/ft3 99,88 Angenommen Zerkleinerung 2-stufiger mobiler Brecher Angenommen Brecher P80 in 2 Angenommen Stapelzeit für Haufenlaugung Stunden/Tag 10 Angenommen Abmessungen der Haufenlaugungsanlage Höhe der Halde ft 26,2 Angenommen Bewässerungsrate gpm/ft2 0,004 Angenommen Zeit für Haufenlaugung Tage 90 Angenommen Gesamtmasse des Haufenlaugungsbettes st 299.000 Berechnet Aufgebrachte Masse des Haufenlaugungsbettes st 207.000 Berechnet Fläche der Haufenlaugungsanlage ft2 228.164 Berechnet Fläche für die Haufenlaugung ft2 157.960 Berechnet Säurekonzentration % 98 Angenommen Auslaugungslösung H2 SO4 Konzentration lb/gal 0,05 Angenommen Durchflussrate der Schwangerschaftslösung gpm 646 Berechnet Verdunstung % 7 Angenommene Konzentration der uranhaltigen Lösung mg/L 664 Berechnet Volumen der Ionenaustauschersäule ft3 530 Angenommen Harzbetttiefe, Höhe ft 10,8 Berechnet Säulendurchmesser ft 8,3 Berechnet Anzahl der Säulen 4 (2 online, 2 in Bereitschaft) Berechnet Bettvolumen pro Stunde BV/h 10 Berechnet Uranladekapazität g U3 O8 pro Liter Harz 30 Angenommenes Beladenes Harzvolumen pro Tag st 11 Berechnet Anzahl der pro Tag außer Betrieb genommenen Kolonnen Säulen/d 1,0 Berechnet Anzahl der Säulen im Bestand 21 Angenommen Beladung pH 1,5 – 2,5 Angenommen Betriebstemperatur Umgebung Umgebungstemperatur (20 – 40 °C) Angenommen Druckabfall über die Säule bar 0,5 – 1 Angenommen

Abbildung 2: Zu zahlende eU3 O8 LOM-Produktionsplan

Übersicht über die Projektinfrastruktur

Der Zugang zum aktuellen Projekt wird als sehr gut angesehen, und die PEA umfasst eine Aufrüstung für den kommerziellen Betrieb. Das Projekt erfordert eine HLP, eine Harzsäulen-Verarbeitungsanlage und standardmäßige Oberflächenanlagen zur Unterstützung des Bergbaus und der Verarbeitungsvorgänge.

Die HLP und der dazugehörige Teich werden synthetisch ausgekleidet, sodass die Lösung in einem geschlossenen System verbleibt und der einzige Nettoverlust der Lösung durch Verdunstung entsteht (ausgelegt als Anlage ohne Abwasser). Es wurde ein geeigneter Standort auf dem Gelände gefunden, der die Kapazitätsanforderungen und andere Auflagen erfüllt, wie unten dargestellt. Der Bau der HLP erfolgt in mehreren Phasen über die gesamte Projektlaufzeit, um die Vorlaufkosten zu reduzieren.

Das Projekt wird über Netzstrom und dieselgenerierte Notstromversorgung für die Verarbeitungsanlage, den Untertagebetrieb, die Lüftungsventilatoren und die oberirdische Infrastruktur verfügen.

Der allgemeine Standortplan, einschließlich der Platzierung der Haufenlaugungsanlage, der Abfalldeponie, der Stromleitungen, der Straßen, der unterirdischen Stollen und der Entlüftungsschächte, ist unten dargestellt.

Abbildung 3: Lageplan der Standortinfrastruktur

Wichtige Empfehlungen der PEA

Angesichts der günstigen technischen und wirtschaftlichen Ergebnisse der PEA haben die unabhängigen technischen Berater, die die PEA und den technischen Bericht erstellt haben, einen mehrphasigen Plan empfohlen, um das Risiko weiter zu verringern und den Projektumfang und die Wirtschaftlichkeit zu verfeinern. Dazu gehören fortgeschrittene metallurgische Testarbeiten zur Untersuchung und Verbesserung der Annahmen zur Laugungsausbeute sowie die Bewertung anderer Optimierungsmöglichkeiten, die im Rahmen der PEA identifiziert wurden. Die Empfehlungen umfassen auch Bohrungen zur Bestätigung und zur Gewinnung von Probenmaterial für Laugungstests sowie weitere Arbeiten, die letztlich eine Empfehlung zur Aktualisierung der PEA oder zur Durchführung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie unterstützen.

Technischer Bericht

Das Datum des Inkrafttretens der PEA und der MRE ist der 15. Mai 2025. Der technische Bericht wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf der Website des Unternehmens und unter dessen SEDAR+-Profil veröffentlicht.

Sobald verfügbar, werden die Leser gebeten, den technischen Bericht vollständig zu lesen, einschließlich aller Qualifikationen, Annahmen und Ausschlüsse, die sich auf die PEA und das Mineralressourcenmodell beziehen. Der technische Bericht ist als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder herangezogen werden.

Über das Uranprojekt Cebolleta und die Mineralressourcen

Das Uranprojekt Cebolleta in New Mexico ist ein ehemaliger Produktionsstandort mit umfangreichen historischen Arbeiten und einer gut ausgebauten Infrastruktur. Seine Lage in einem der führenden Uranvorkommen der USA, d , bietet strategische Vorteile, darunter die Nähe zu Versorgungsunternehmen und bestehenden Verarbeitungsanlagen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen in Bezug auf die PEA und MRE wurden von Herrn Mark B. Mathisen, C.P.G., Stuart Collins, P.E., Jeffrey L. Woods, MMSA QP, Lee (Pat) Gochnour, MMSA QP und Matthew Behling, P.E., für SLR International Corporation, den Verfassern des aktuellen technischen Berichts, die jeweils „qualifizierte Personen” (gemäß der Definition in NI 43-101) sind.

Herr Mathisen (QP) hat die Explorations-, Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den technischen Bericht stützen, durch Überprüfung und Prüfung historischer und aktueller Datenbanken, Vergleich mit den ursprünglichen geophysikalischen Protokollen und Untersuchungsaufzeichnungen sowie Inspektion der Bohrlochkragen-, Intervall- und Gehaltsdaten auf Vollständigkeit und Genauigkeit überprüft. Die Überprüfung umfasste einen Besuch vor Ort am 12. September 2023, die Überprüfung der Bohr- und Bohrlochmessverfahren sowie die Auswertung der Datenbankaudits für die Doppelbohrungen 2023 und Willie P 2025, die eine starke Korrelation mit historischen Ergebnissen und eine insgesamt hohe Datenzuverlässigkeit bestätigten. Obwohl keine historischen Kern- oder Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll-Referenzmaterialien verfügbar sind und für die meisten älteren Bohrlöcher keine Abweichungsmessungen vorliegen, wurden dem QP während des Verifizierungsprozesses keine Einschränkungen auferlegt, und der QP hält die Verifizierungsmethoden und die daraus resultierende Datenbank für die Mineralressourcenschätzung für angemessen und konform mit den Anforderungen von NI 43-101.

Zusätzliche wissenschaftliche und technische Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht speziell auf die PEA und MRE beziehen, wurden von Dean T. Wilton, PG, CPG, MAIG, einem Berater von Premier American Uranium Inc. und einer „qualifizierten Person” (gemäß der Definition in NI 43-101) geprüft und genehmigt.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die nationale Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der wichtigsten Uranvorkommen des Landes, wobei aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico und in den Great Divide und Powder River Basins in Wyoming durchgeführt werden.

Mit der Unterstützung strategischer Partner wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das durch definierte Ressourcen und vorrangige Explorations- und Erschließungsziele gestützt wird. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungen, Betrieb und M&A mit Schwerpunkt auf Uran ist das Unternehmen gut positioniert, um eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des US-amerikanischen Uransektors zu spielen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO und Direktor

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

X: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Begriffe oder Leistungskennzahlen, die in der Bergbauindustrie häufig verwendet werden, aber nicht in den International Financial Reporting Standards („IFRS“) definiert sind. Solche nicht GAAP-konformen Leistungskennzahlen, darunter Betriebskosten und freier Cashflow, werden aufgenommen, da davon ausgegangen wird, dass Investoren diese Informationen nutzen, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Erzielung von Erträgen und Cashflows zu beurteilen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass herkömmliche Leistungskennzahlen, die gemäß den IFRS erstellt wurden, die Fähigkeit von Bergwerken, Cashflows zu generieren, nicht vollständig widerspiegeln. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten nicht isoliert als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS erstellt wurden, und sind nicht unbedingt ein Indikator für die gemäß den IFRS dargestellten Cashflows. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen zu den wirtschaftlichen und vorläufigen Parametern der PEA und des Projekts, zum voraussichtlichen Zeitplan für die Fertigstellung des technischen Berichts, zu den Mineralressourcenschätzungen, zu den Kosten und dem Zeitplan für die Erschließung des Projekts, zum vorgeschlagenen Abbauplan und zu den Abbaumethoden, zur Verwässerung und zur Ausbeute, zu den Verarbeitungsmethoden und -raten, zu den Produktionsraten, zu den prognostizierten metallurgischen Ausbeuten, zu den Infrastrukturanforderungen, zu den Energiequellen, zu den Kapital- und Betriebskosten, die prognostizierte Lebensdauer der Mine und andere erwartete Eigenschaften des Projekts; den Kapitalwert, den internen Zinsfuß und die Amortisationsdauer des Kapitals; die Uranindustrie und die Uranpreise; staatliche Vorschriften und Genehmigungen; den Zugang zum Projekt; Wasserquellen und -management; Schätzungen der Rekultivierungsverpflichtungen und Stilllegungskosten; den Bedarf an zusätzlichem Kapital; Erwartungen hinsichtlich der Projektentwicklung und -genehmigung, des Baus und der Betriebsprozesse; die Verfügbarkeit von Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden sollen; zukünftige Entwicklungsmethoden und -pläne; sowie andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die erwartet werden, antizipiert werden oder in Zukunft eintreten können. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder „glaubt“ oder deren negative Konnotation oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, „eintreten“ oder „erreicht werden“ oder deren negative Konnotation.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Geschäfts von PUR und der Branche und Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern werden, dass Finanzmittel bei Bedarf zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden, dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Lieferungen sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig verfügbar sein werden. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen von PUR beruhen, von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen der Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium abweichen, darunter unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit den inhärenten Ungewissheiten v en zu Kostenschätzungen; Veränderungen der Rohstoff- und Metallpreise; Ergebnisse zukünftiger Explorationsaktivitäten; Kostenüberschreitungen; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Fremdfinanzierung; Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen; Verzögerungen oder Nicht-Erhalt erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen; Veränderungen der Mineralressourcen; keine bekannten Mineralreserven; Fragen des Eigentumsrechts und der Konsultation der Ureinwohner; Abhängigkeit von Führungskräften und anderen Mitarbeitern; mögliche Konjunkturabschwünge; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung; Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen sowie andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die im Jahresinformationsformular von PUR für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in den anderen Dokumenten von PUR aufgeführt sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten oder durch diese impliziert sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder erneut zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Premier American Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,580EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.