Die CES Unveiled Europe in Amsterdam fördert europäische Innovationen

ARLINGTON, Va., 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der Weg zu CES 2026 wird heute in Amsterdam mit der CES Unveiled Europe fortgesetzt, einer Messe mit über 50 Start-ups aus mehr als einem Dutzend Ländern. Die Consumer Technology Association (CTA), Eigentümerin und Veranstalterin der CES, heißt Hunderte von Branchenführern, Investoren, Regierungsvertretern und hochrangigen Medienvertretern willkommen, um einen ersten Einblick in einige der Technologien und Programme der CES 2026 zu erhalten, die vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas stattfindet.

Marken und Start-ups aus ganz Europa präsentieren ihre Technologien; CTA gibt einen Ausblick auf die Trends der CES 2026 und beleuchtet, wie KI generationsübergreifend eingesetzt wird

„Europas dynamisches Innovationsökosystem ist die Heimat von Start-ups und führenden Marken, die die Technologiebranche vorantreiben und das Leben von Millionen von Menschen verbessern", erklärte Kinsey Fabrizio, President der CTA. „Die CES Unveiled Europe unterstreicht die Bedeutung der europäischen Technologie und bereitet den Weg für bahnbrechende Innovationen, die wir auf der CES 2026 aus ganz Europa erleben werden."

Die CTA veranstaltet die CES Unveiled Europe in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Ministerium für Wirtschaft und Klimapolitik und unter Beteiligung des Europäischen Innovationsrats (EIC).

Fabrizio eröffnete die CES Unveiled Europe mit einer Rede zum Stand der Branche, gefolgt von einer Präsentation zu den CES-Technologietrends von Brian Comiskey, Senior Director of Innovation and Trends bei der CTA. Comiskey untersuchte, wie Innovationen branchenübergreifend eine bessere Zukunft gestalten, und stellte neue Daten zum Bekanntheitsgrad und zur Akzeptanz von KI in europäischen Ländern wie Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien vor.

Höhepunkte der Umfrage zum KI-Bewusstsein:

Britische Arbeitnehmer sind sowohl in Bezug auf das Bewusstsein als auch auf die praktische Anwendung von KI führend und sparen durch Automatisierung und generative Tools schätzungsweise acht Stunden pro Woche.

führend und sparen durch Automatisierung und generative Tools schätzungsweise acht Stunden pro Woche. 89 % der deutschen betrachten generative KI bei der Ausführung ihrer Arbeitsaufgaben als „äußerst hilfreich" oder „sehr hilfreich" – dies ist der höchste Prozentsatz unter den untersuchten europäischen Ländern. Die Befragten gaben an, KI eher zur Erstellung neuer Inhalte oder Ideen als zur Automatisierung von Aufgaben zu verwenden.

– dies ist der höchste Prozentsatz unter den untersuchten europäischen Ländern. Die Befragten gaben an, KI eher zur Erstellung neuer Inhalte oder Ideen als zur Automatisierung von Aufgaben zu verwenden. 66 % der Arbeitnehmer im Alter von 18 bis 28 Jahren in den Niederlanden nutzen generative KI und übertreffen damit andere untersuchte europäische Länder, wenn man die Nutzer derselben Altersgruppe vergleicht.

und übertreffen damit andere untersuchte europäische Länder, wenn man die Nutzer derselben Altersgruppe vergleicht. Frankreich verzeichnete mit 98 % die höchste Bekanntheit generativer KI bei Arbeitnehmern im Alter von 61 bis 79 Jahren . Die Akzeptanz ist nach wie vor begrenzt, nur 37 % dieser Bevölkerungsgruppe nutzen die Technologie.

Weitere Programmpunkte der CES Unveiled in Amsterdam waren: