UBS stuft Meta auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 900 auf 915 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nachbörslich negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen gehe teilweise darauf zurück, dass der Social-Media- und Tech-Riese mit dem Umsatzausblick auf das laufende Jahr die Erwartungen nicht so deutlich übertroffen habe wie erhofft, schrieb Stephen Ju am Donnerstag. Zudem erwähnte er den gestiegenen Investitionsausblick. Er fokussiere sich aber lieber auf die positiven Fundamentaldaten, betonte Ju. Die Nutzerbasis der Meta-Dienste expandiere, was die Umsatzmöglichkeiten antreibe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 585EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: Meta
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 915
Kursziel alt: 900
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
