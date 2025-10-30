DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Suss MicroTec auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Die neuerliche Gewinnwarnung habe Fragen hinsichtlich Finanzplanung und Berechenbarkeit der Kosten des Halbleiterzulieferers aufgeworfen, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dabei rudere das Unternehmen konsistent bei den Margen zurück. Es scheine, als ob Suss die Kosten recht gut im Griff habe, nicht aber die Profitabilität der verkauften Halbleiter./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 27,44EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



