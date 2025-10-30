    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Suss MicroTec auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Die neuerliche Gewinnwarnung habe Fragen hinsichtlich Finanzplanung und Berechenbarkeit der Kosten des Halbleiterzulieferers aufgeworfen, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dabei rudere das Unternehmen konsistent bei den Margen zurück. Es scheine, als ob Suss die Kosten recht gut im Griff habe, nicht aber die Profitabilität der verkauften Halbleiter./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Michael Kuhn
    Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 36
    Kursziel alt: 36
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


