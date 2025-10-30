Comcast (A) Aktie weiter im Abwärtstrend - -7,33 % - 30.10.2025

Mit einer Performance von -7,33 % musste die Comcast (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Comcast ist ein führendes Medien- und Technologieunternehmen, das umfassende Kommunikations- und Unterhaltungsdienste bietet. Mit einer starken Marktstellung und einem breiten Produktportfolio konkurriert es mit großen Anbietern wie AT&T und Netflix. Comcast zeichnet sich durch seine integrierten Dienste und Innovationskraft aus.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Comcast (A) Verluste von -13,46 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Comcast (A) Aktie damit um -2,53 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Comcast (A) auf -32,08 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,50 % geändert.

Comcast (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,53 % 1 Monat -8,22 % 3 Monate -13,46 % 1 Jahr -36,69 %

Informationen zur Comcast (A) Aktie

Es gibt 4 Mrd. Comcast (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 87,47 Mrd.EUR wert.

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) today announced that Steve Croney will be promoted to Chief Executive Officer of its Connectivity & Platforms division, succeeding Dave Watson on January 1, 2026. In this role, Croney will be responsible for …

Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) announced that its Board of Directors declared a quarterly cash dividend of $0.33 a share on the company’s common stock. The quarterly dividend is payable on February 4, 2026, to shareholders of record as of the …

Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) today reported results for the quarter ended September 30, 2025. “We're making steady progress as we reposition the company for long-term, sustained growth," said Brian L. Roberts, Chairman and Chief Executive …

Comcast (A) Aktie jetzt kaufen?

