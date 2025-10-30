Börsen Update
Börsen Update Europa - 30.10. - FTSE Athex 20 stark +1,43 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.077,91 PKT und verliert bisher -0,25 %.
Top-Werte: Airbus +2,14 %, Scout24 +1,07 %, Fresenius Medical Care +0,98 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -2,93 %, Siemens Energy -2,43 %, Porsche Holding SE -1,82 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.843,78 PKT und fällt um -0,41 %.
Top-Werte: AIXTRON +8,58 %, Deutsche Lufthansa +4,07 %, Bechtle +3,18 %
Flop-Werte: Redcare Pharmacy -6,76 %, PUMA -4,36 %, Knorr-Bremse -3,84 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.665,87 PKT und fällt um -0,26 %.
Top-Werte: AIXTRON +8,58 %, Draegerwerk +3,85 %, Bechtle +3,18 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -2,93 %, HENSOLDT -2,08 %, PNE -2,05 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.670,91 PKT und verliert bisher -0,63 %.
Top-Werte: ING Group +5,96 %, Airbus +2,14 %, argenx +1,24 %
Flop-Werte: Schneider Electric -4,53 %, Inditex -3,37 %, Banco Santander -3,11 %
Der ATX steht aktuell (13:59:55) bei 4.748,80 PKT und steigt um +1,16 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +6,82 %, Verbund Akt.(A) +3,65 %, Andritz +3,22 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,39 %, Immofinanz -1,10 %, Lenzing -0,79 %
Der SMI steht aktuell (13:59:55) bei 12.286,52 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: Logitech International +3,40 %, Novartis +0,87 %, Alcon +0,68 %
Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -2,62 %, CIE Financiere Richemont -1,81 %, Sika -1,58 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.121,30 PKT und fällt um -0,94 %.
Top-Werte: Airbus +2,14 %, SAFRAN +0,96 %, Dassault Systemes +0,94 %
Flop-Werte: Stellantis -7,51 %, Schneider Electric -4,53 %, Societe Generale -3,98 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.775,62 PKT und verliert bisher -0,10 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +0,51 %, ABB +0,47 %, SKF (B) +0,44 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,07 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,67 %, Sandvik -0,59 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.980,00 PKT und steigt um +1,43 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +2,37 %, Public Power +0,87 %, Jumbo +0,85 %
Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -2,56 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,62 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,33 %
