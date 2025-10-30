Auf seinem Flaggschiff-Event „Symbiosis 4" stellte Druid AI selbstentwickelnde KI-Agenten für Unternehmen vor

Druid AI spiegelt nun reale Centers of Excellence wider und fungiert effektiv als „Fabrik" für KI-gesteuerte Automatisierung. Mit dieser Innovation, die von DRUIDs Conductor Orchestration Engine unterstützt wird, geht die Unternehmensautomatisierung über fragmentierte Tools hinaus und führt zu messbaren Geschäftsergebnissen, wobei der ROI in jeden Workflow integriert wird. Als Beweis für die Mission, KI für jedermann zugänglich zu machen, ermöglicht das Framework von Druid AI Geschäftsanwendern die gemeinsame Entwicklung intelligenter Agenten durch natürliche Interaktion bis zu 10× schneller , während technische Teams die Bereitstellung mit Unternehmensgeschwindigkeit skalieren: 25+ Agenten pro Monat mit vollständiger Orchestrierung und Compliance-Kontrolle .

LONDON, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Druid AI, der KI-Innovator mit Hauptsitz in den USA, hat heute auf der Symbiosis 4 in London seine bisher kühnste Entwicklung vorgestellt: Virtual Authoring Teams – eine neue Generation von sich selbst entwickelnden KI-Agenten, die andere KI-Agenten entwerfen, testen und einsetzen können. Dieser Meilenstein positioniert Druid AI als menschenzentrierte Orchestrierungsebene für Autonomie im Unternehmensmaßstab (Human-centric Orchestration Layer for Enterprise-scale Autonomy).

„Mit Druid funktioniert KI tatsächlich. Sie begründet. Er testet sich selbst. Sie liefert Ergebnisse, auf die man sich verlassen kann, mit eingebauter Transparenz, Genauigkeit und Kontrolle", sagt Joe Kim, CEO von Druid AI. „Unternehmen können endlich Technologie, Daten und menschliches Fachwissen zu einem intelligenten, berichtsfähigen System zusammenführen. Unternehmen können jetzt einen ROI für heute erzielen und Innovationen für die Zukunft entwickeln."

Das Unternehmen stellte auch den Druid Agentic Marketplace vor, ein kuratiertes Ökosystem von einsatzbereiten KI-Agenten für Sektoren wie Banken, Gesundheitswesen, Hochschulbildung und Versicherungen. Jede Lösung bietet eine schnellere Time-to-Value mit KI, die auf unternehmensgerechter Governance und Sicherheit aufbaut und einen direkten Weg zu agentenbasierter KI bietet.

Im Einklang mit diesen Innovationen hat Druid AI seine aufgefrischte Marke und seine visuelle Identität vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf Beweisen statt Versprechen liegt. Die drei Säulen, auf denen das Unternehmen steht – Kontrolle, Genauigkeit und Ergebnisse – spiegeln die auf den Menschen ausgerichtete Mission von DRUID wider: transparente, erklärbare KI, die echte Auswirkungen auf das Geschäft hat und die Lebensqualität verbessert.

Mit über 65 angekündigten neuen Funktionen und einer tiefgreifenden Integration in Plattformen wie Genesys, Microsoft, Avaya, Oracle und Salesforce unterstützt Druid AI Unternehmen dabei, KI, Systeme und Daten zu einem intelligenten Flow zu orchestrieren, bei dem jede Interaktion einen Mehrwert schafft. Von US-Regierungsbehörden und nationalen Gesundheitssystemen bis hin zu globalen Telekommunikations- und Universitätsnetzwerken – die Agentic AI-Plattform von Druid sorgt bereits für mehr als 100 Millionen Interaktionen pro Monat in der realen Welt.

