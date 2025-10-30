    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUniCredit AktievorwärtsNachrichten zu UniCredit
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UNICREDIT SPA auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Giovanni Razzoli verglich den aggressiven Kurs der Großbank in einem Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht mit dem griechischen Sagenhelden Ikarus. Es stelle sich die Frage nach der Beständigkeit der Entwicklung, was entsprechende Bewertungsrisiken berge, schrieb er./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 63,21EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Giovanni Razzoli
    Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 64
    Kursziel alt: 64
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 64,00, was eine Steigerung von +1,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UNICREDIT SPA auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Giovanni Razzoli verglich den aggressiven Kurs der Großbank in einem Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht mit dem …