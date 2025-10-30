DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UNICREDIT SPA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Giovanni Razzoli verglich den aggressiven Kurs der Großbank in einem Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht mit dem griechischen Sagenhelden Ikarus. Es stelle sich die Frage nach der Beständigkeit der Entwicklung, was entsprechende Bewertungsrisiken berge, schrieb er./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 63,21EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Giovanni Razzoli

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



