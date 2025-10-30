BAADER BANK stuft Alzchem auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Add" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartungen um fünf Prozent getoppt, schrieb Volker Bosse am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Die Aktie stehe derweil am Scheideweg. Eigenkapitalrendite und Wachstum würden auch 200 Euro rechtfertigen. Andererseits gebe es aber gewisse Schwächen in der Diversifizierung und der Lieferkette./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:22 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,70 % und einem Kurs von 162,4EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 13:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



