Inflation in Deutschland lässt wieder nach
2,3 Prozent im Oktober
Für Sie zusammengefasst
- Teuerung in Deutschland sinkt auf 2,3 Prozent.
- Verbraucherpreise steigen langsamer als im September.
- Statistisches Bundesamt veröffentlicht vorläufige Zahlen.
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Teuerung in Deutschland hat wieder etwas an Tempo verloren. Die Verbraucherpreise lagen im Oktober um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,4 Prozent Inflation im September, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ben/als/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen