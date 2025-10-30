Douglas Elliman gibt internationale Expansion nach Frankreich und Monaco bekannt

Um der amerikanischen Nachfrage nach französischen Immobilien gerecht zu werden, geht die führende Luxusimmobilienagentur der USA eine Allianz mit den renommierten europäischen Immobilienexperten Philippe Curutchet, Fredrik Lilloe und Edward de Mallet Morgan ein

Douglas Elliman plant, 14 Niederlassungen und mehr als zwei Dutzend Makler im Süden Frankreichs zu haben.

plant, 14 Niederlassungen und mehr als zwei Dutzend Makler im Süden Frankreichs zu haben. Im Jahr 2024 machten Immobilien im Wert von über 5,85 Mio. USD 30 % der gesamten Transaktionen an der französischen Riviera aus und generierten einen Immobilienumsatz von mehr als 10,5 Mrd. USD.

2024 machten Immobilien im Wert von über 5,85 Mio. % der gesamten Transaktionen an der französischen Riviera aus und generierten einen Immobilienumsatz von mehr als 10,5 Mrd. USD. Seit 2022 hat der amerikanische Tourismus in Frankreich zugenommen, sodass im Jahr 2024 die Zahl der britischen und deutschen Besucher übertroffen wurde, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Immobilien seitens der Amerikaner führte.

Immer mehr Amerikaner fühlen sich von der Kultur, der Küche und der Lebensweise der Region angezogen.

NEW YORK, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Douglas Elliman Realty, eines der größten Wohnimmobilienunternehmen des Landes mit dem höchsten nationalen Durchschnittsverkaufspreis unter den führenden Maklerfirmen und eine Tochtergesellschaft von Douglas Elliman Inc. (NYSE: DOUG), gab heute seinen Eintritt in den französischen Markt bekannt. Damit bringt das Unternehmen seine renommierte Marke und seinen hohen Servicestandard in die prestigeträchtigen Märkte von Bordeaux, der französischen Riviera, Monaco und Saint-Barthélemy (St. Barths) und plant, bald auch nach Paris und in die französischen Alpen zu expandieren. Monaco und Saint-Barthélemy (St. Barths) bringen wird. Eine Expansion nach Paris und in die französischen Alpen ist ebenfalls geplant.

Die Ankündigung erfolgte heute in Las Vegas auf der jährlichen Vertriebskonferenz von Douglas Elliman, ENDEAVOR, vor Hunderten von Maklern, Führungskräften und Mitarbeitern von Douglas Elliman.

Unter der Führung der Branchenveteranen Philippe Curutchet, Fredrik Lilloe und Edward de Mallet Morgan, die sich in Las Vegas befinden, um ihre Vereinbarung mit Elliman live auf der Bühne zu unterzeichnen, wird die neue Allianz Kunden in ganz Südfrankreich und Monaco betreuen und ihnen nahtlosen Zugang zu Luxusimmobilien an einigen der begehrtesten Standorte der Welt bieten.

„Diese Ankündigung steht für die Verwirklichung unserer Vision eines wahrhaft globalen Netzwerks, das unser Engagement für Spitzenleistungen verdeutlicht", erklärte Michael S. Liebowitz, President und CEO von Douglas Elliman Inc. „Philippe, Fredrik und Edward haben sich auf dem französischen Luxusimmobilienmarkt einen hervorragenden Ruf erarbeitet, dessen Erfolgsbilanz für sich spricht. Sie verkörpern den Unternehmergeist und die Hingabe zum Kundenservice, die Douglas Elliman auszeichnen, und wir freuen uns sehr, sie in unserem Team willkommen zu heißen."