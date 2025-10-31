Apple überrascht mit starken Zahen und kündigt Rekordquartal an

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,85 US-Dollar und damit über den erwarteten 1,77 US-Dollar. Der Umsatz erreichte 102,47 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht über den Konsensschätzungen von 102,24 Milliarden US-Dollar. Besonders die Services-Sparte war ein Lichtblick: Sie wuchs um 15 Prozent auf 28,75 Milliarden US-Dollar und bleibt damit die margenstärkste und am schnellsten expandierende Einheit des Konzerns.

Mit seinen jüngsten Quartalszahlen hat Apple einmal mehr bewiesen, dass die Nachfrage nach dem iPhone 17 ungebrochen ist. Der Technologiekonzern übertraf im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten und kündigte zugleich eine außergewöhnlich starke Prognose für das laufende Weihnachtsquartal an. Die Aktie legte nach Börsenschluss mehr als zwei Prozent zu.

CEO Tim Cook kündigte an, dass Apple im laufenden Quartal mit einem Umsatzanstieg zwischen 10 und 12 Prozent rechnet. Damit würde der Zeitraum Dezember zum stärksten Quartal in der Unternehmensgeschichte werden. Die iPhone-Verkäufe sollen zweistellig wachsen und werden vom Erfolg der im September gestarteten iPhone-17-Serie getragen. "Wir sehen weltweit enorme Begeisterung und eine deutlich gestiegene Kundenfrequenz in unseren Stores", sagte Cook.

Für das Weihnachtsquartal erwartet Apple einen Umsatz von rund 138 Milliarden US-Dollar und liegt damit deutlich über der Marktschätzung von 132 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis des vergangenen Quartals betrug 27,46 Milliarden US-Dollar und war damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr, als eine einmalige Steuerbelastung das Ergebnis belastete.

Während das Mac-Geschäft dank des günstiger bepreisten MacBook Air um 13 Prozent auf 8,7 Milliarden US-Dollar wuchs, stagnierte das iPad-Segment bei knapp 7 Milliarden US-Dollar. Die Sparte "Other Products"mit Apple Watch, AirPods und Vision Pro kam auf 9 Milliarden US-Dollar. In China sanken die Erlöse um vier Prozent, doch Cook erwartet im laufenden Quartal eine Rückkehr zum Wachstum.

Trotz zusätzlicher Zollkosten in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar konnte Apple seine Preise stabil halten. Die Bruttomarge stieg auf 47,2 Prozent und lag damit ebenfalls über den Erwartungen. Für das Weihnachtsgeschäft hat der Konzern große Pläne: Neben einem iPhone-Boom plant Apple für 2025 auch die nächste Generation seiner Sprachassistenz Siri sowie weitere KI-Partnerschaften.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



