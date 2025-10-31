Amazon geht nach Quartalszahlen steil – Das sieht richtig gut aus!

Der Online-Gigant meldete einen Gewinn je Aktie von 1,95 US-Dollar (erwartet waren 1,57 US-Dollar) sowie einen Umsatz von 180,2 Milliarden US-Dollar (erwartet waren 177,8 Milliarden US-Dollar). Besonders stark zeigte sich das Cloud-Geschäft: Amazon Web Services (AWS) wuchs um 20,2 Prozent auf 33 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Die Werbungssparte legte auf 17,7 Milliarden US-Dollar zu.

Amazon hat mit seinen Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen und die Anleger mit einer überraschend optimistischen Investitionsprognose begeistert. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um mehr als 13 Prozent zu, da der Konzern sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz deutlich über den Schätzungen lag.

Konzernchef Andy Jassy sprach von einer "Wachstumsdynamik wie seit 2022 nicht mehr" und verwies auf die hohe Nachfrage nach KI-gestützten Anwendungen. Allein in den vergangenen zwölf Monaten habe Amazon über 3,8 Gigawatt neue Cloud-Kapazität aufgebaut. Damit kontert der Konzern die starke Konkurrenz von Google Cloud (+34 %) und Microsoft Azure (+40 %).

Parallel dazu treibt Amazon seine Investitionen kräftig nach oben. Für 2025 rechnet das Unternehmen mit Ausgaben von rund 125 Milliarden US-Dollar, was sieben Milliarden mehr als bisher sind. Finanzchef Brian Olsavsky deutete an, dass dieser Betrag im Jahr 2026 weiter steigen dürfte. Die operative Gewinnprognose für das laufende Quartal liegt zwischen 21 und 26 Milliarden US-Dollar.

Zugleich läuft die Umstrukturierung weiter: Rund 14.000 Stellen im Managementbereich werden gestrichen, um den Konzern agiler zu machen. Jassy betonte, die Kürzungen seien "kulturell, nicht finanziell" motiviert. Trotz der Restrukturierung blieb der operative Gewinn mit 17,4 Milliarden US-Dollar stabil. Er wurde jedoch durch eine FTC-Strafe von 2,5 Milliarden US-Dollar und Abfindungen in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar belastet.

Mit neuen KI-Produkten wie dem Business-Chatbot Q, der Cloud-Plattform Bedrock und dem Shopping-Assistenten Rufus, den bereits 250 Millionen Kunden nutzen, setzt Amazon auf künstliche Intelligenz als Wachstumsmotor. Für das laufende Quartal erwartet der Konzern Erlöse zwischen 206 und 213 Milliarden US-Dollar und liegt damit über den bisherigen Markterwartungen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



