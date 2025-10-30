Drittes Quartal mit Gegenwind
Ergebnis von Lufthansa Technik unter Vorjahr (FOTO)
- Stabile Kundennachfrage: Wachstumsinitiativen bleiben auf Kurs
- Schwieriges Umfeld: Zölle und Dollarkurs drücken auf Ergebnis und Marge
- Ergebnisausblick für 2025: Erreichen des Vorjahresniveaus wird herausfordernd
Lufthansa Technik hat ein von großen Ergebnisbelastungen geprägtes drittes
Quartal 2025 verzeichnet, bleibt aber auf dem geplanten Wachstumskurs. Der
Umsatz stieg in den ersten neun Monaten des Jahres um gut 600 Millionen auf nun
5,9 Milliarden Euro (+11,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), allerdings
beeinflussten insbesondere Zölle und der US-Dollarkurs das Ergebnis des
Weltmarktführers im Bereich flugzeugtechnischer Dienstleistungen spürbar
negativ. Mit einem Adjusted EBIT von 440 Millionen Euro lag das Unternehmen Ende
September deutlich unter dem Vorjahr (-26 Millionen Euro beziehungsweise -5,6
Prozent). Die Marge ging entsprechend zurück auf nun 7,4 Prozent (im
Vorjahreszeitraum 8,8 Prozent).
"Der Sommer blieb trotz aller Anstrengungen deutlich unter unseren
Abstriche machen", sagte Dr. Christian Leifeld, Finanzvorstand von Lufthansa
Technik. "Der Sommer blieb trotz aller Anstrengungen deutlich unter unseren
Erwartungen. Mit Blick auf die stabile Marktentwicklung halten wir unseren Kurs
und an den geplanten Investitionen fest. Um die dafür notwendigen Ergebnisse zu
erzielen, wird ein noch stärkeres Kostenbewusstsein in allen Bereichen notwendig
sein."
Um wie geplant profitabel zu wachsen, will Lufthansa Technik in den kommenden
Jahren Investitionen im Milliarden-Euro-Bereich tätigen. In Portugal investiert
das Unternehmen rund 300 Millionen Euro in ein neues Werk für die Reparatur von
Flugzeugkomponenten und Triebwerksteilen. Zuletzt wurde in Santa Maria da Feira
nahe Porto ein zweites Trainingsgebäude in Betrieb genommen. Im kanadischen
Calgary entsteht ein Standort für die Betreuung modernster Flugzeugtriebwerke
des Typs CFM LEAP-1B. Auch hier hat bereits das Trainingsprogramm für neue
Mitarbeitende begonnen. In den USA läuft die Erweiterung des Standorts in Tulsa
(Oklahoma) mit Investitionen in neue Gebäude und zusätzliche Kapazitäten.
Gleichzeitig wird auch der Unternehmenssitz Hamburg umfassend modernisiert, mit
einem dreistelligen Millionen-Euro-Betrag für Infrastrukturmaßnahmen.
Wichtige Verträge mit Cathay Group und easyJet
Treibender Faktor dafür ist die intakte Nachfrage. Mehr als 600 neue Verträge
hat Lufthansa Technik in diesem Jahr bereits abgeschlossen, darunter zuletzt
beispielsweise eine Vereinbarung mit der Cathay Group (Hongkong) über die
Wartung der Komponenten ihrer insgesamt mehr als 70 Flugzeuge umfassenden
