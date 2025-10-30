    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Drittes Quartal mit Gegenwind

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ergebnis von Lufthansa Technik unter Vorjahr (FOTO)

    Hamburg (ots) -

    - Stabile Kundennachfrage: Wachstumsinitiativen bleiben auf Kurs
    - Schwieriges Umfeld: Zölle und Dollarkurs drücken auf Ergebnis und Marge
    - Ergebnisausblick für 2025: Erreichen des Vorjahresniveaus wird herausfordernd

    Lufthansa Technik hat ein von großen Ergebnisbelastungen geprägtes drittes
    Quartal 2025 verzeichnet, bleibt aber auf dem geplanten Wachstumskurs. Der
    Umsatz stieg in den ersten neun Monaten des Jahres um gut 600 Millionen auf nun
    5,9 Milliarden Euro (+11,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), allerdings
    beeinflussten insbesondere Zölle und der US-Dollarkurs das Ergebnis des
    Weltmarktführers im Bereich flugzeugtechnischer Dienstleistungen spürbar
    negativ. Mit einem Adjusted EBIT von 440 Millionen Euro lag das Unternehmen Ende
    September deutlich unter dem Vorjahr (-26 Millionen Euro beziehungsweise -5,6
    Prozent). Die Marge ging entsprechend zurück auf nun 7,4 Prozent (im
    Vorjahreszeitraum 8,8 Prozent).

    "Nachdem wir zuletzt von Rekord zu Rekord geeilt sind, mussten wir jetzt in
    einem härter gewordenen Umfeld beim Ergebnis und bei der Marge schmerzhafte
    Abstriche machen", sagte Dr. Christian Leifeld, Finanzvorstand von Lufthansa
    Technik. "Der Sommer blieb trotz aller Anstrengungen deutlich unter unseren
    Erwartungen. Mit Blick auf die stabile Marktentwicklung halten wir unseren Kurs
    und an den geplanten Investitionen fest. Um die dafür notwendigen Ergebnisse zu
    erzielen, wird ein noch stärkeres Kostenbewusstsein in allen Bereichen notwendig
    sein."

    Um wie geplant profitabel zu wachsen, will Lufthansa Technik in den kommenden
    Jahren Investitionen im Milliarden-Euro-Bereich tätigen. In Portugal investiert
    das Unternehmen rund 300 Millionen Euro in ein neues Werk für die Reparatur von
    Flugzeugkomponenten und Triebwerksteilen. Zuletzt wurde in Santa Maria da Feira
    nahe Porto ein zweites Trainingsgebäude in Betrieb genommen. Im kanadischen
    Calgary entsteht ein Standort für die Betreuung modernster Flugzeugtriebwerke
    des Typs CFM LEAP-1B. Auch hier hat bereits das Trainingsprogramm für neue
    Mitarbeitende begonnen. In den USA läuft die Erweiterung des Standorts in Tulsa
    (Oklahoma) mit Investitionen in neue Gebäude und zusätzliche Kapazitäten.
    Gleichzeitig wird auch der Unternehmenssitz Hamburg umfassend modernisiert, mit
    einem dreistelligen Millionen-Euro-Betrag für Infrastrukturmaßnahmen.

    Wichtige Verträge mit Cathay Group und easyJet

    Treibender Faktor dafür ist die intakte Nachfrage. Mehr als 600 neue Verträge
    hat Lufthansa Technik in diesem Jahr bereits abgeschlossen, darunter zuletzt
    beispielsweise eine Vereinbarung mit der Cathay Group (Hongkong) über die
    Wartung der Komponenten ihrer insgesamt mehr als 70 Flugzeuge umfassenden
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
