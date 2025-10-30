Die 138. Canton Fair spiegelt die zunehmende Dynamik in der Entwicklung der intelligenten Fertigung wider

Ein auf Verpackungsautomatisierung spezialisierter Aussteller stellte seinen neuesten kollaborativen Palettierroboter vor. Das Unternehmen betonte sein Engagement für die Lösung der „Last-Mile"-Herausforderungen in der Logistik, indem es die letzten Schritte der Verpackung und des Transports automatisiert, um die Produktsicherheit zu gewährleisten und die Risiken der manuellen Handhabung mit dem kollaborativen Palettierroboter zu reduzieren.

GUANGZHOU, China, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- An der Spitze der globalen Transformation der Fertigungsindustrie bleibt die China Import and Export Fair (Canton Fair) eine wichtige Plattform für die Präsentation neuer Technologien und die Förderung der industriellen Entwicklung. Während der ersten Phase der 138. Canton Fair, die vom 15. bis 19. Oktober stattfand, präsentierten die Aussteller Innovationen von CNC-Systemen und Robotik bis hin zu industriellem IoT und intelligenten Produktionslinien, die die Integration von Automatisierung und Nachhaltigkeit beschleunigen und die Bildung neuer qualitativ hochwertiger Produktivkräfte in verschiedenen Sektoren vorantreiben.

Mit patentierten Technologien bieten ihre Maschinen eine unübertroffene Produktivität und helfen Kunden, ihre Betriebsabläufe zu skalieren und gleichzeitig die Kosten zu senken. Ihre integrierten Kartonform- und Verschließmaschinen verwandeln einen einzelnen Kartonbogen in einen fertig verpackten Karton, wodurch die Arbeitskosten erheblich gesenkt werden und die Effizienz verbessert wird. Der Vertriebsleiter des Unternehmens stellte fest, dass diese Lösungen wachsendes Interesse auf den südostasiatischen Märkten geweckt haben, wo Hersteller nach kosteneffizienten Möglichkeiten suchen, ihre Betriebsabläufe angesichts sich verändernder Handelsdynamiken zu skalieren.

Ein weiterer Aussteller, der sich auf die Forschung und Herstellung von Bürstenprodukten für Reinigungsanwendungen spezialisiert hat, präsentierte eine vielfältige Palette von Lösungen für verschiedene Branchen, die zeigen, wie technologische und geschäftliche Innovationen gemeinsam den Wandel im Bürstenherstellungssektor vorantreiben. Der mit KI-Vision und adaptiver Reinigungstechnologie ausgestattete Photovoltaik-Reinigungsroboter erkennt Staub und Schnee auf den Paneelen präzise und steigert die Energieumwandlungseffizienz um über 15 %. Eine weitere Innovation integriert Massage- und Sensorsysteme, um die Milchproduktion um 8 % zu verbessern und so zu einer wohlfahrtsorientierten Modernisierung der Viehzucht beizutragen. Diese Produkte sind speziell auf den brasilianischen Markt und die australische Viehwirtschaft zugeschnitten.

Der Supply-Chain-Direktor des Unternehmens stellte fest, dass die effektiven persönlichen Kontakte auf der Canton Fair es dem Unternehmen ermöglicht haben, die Kundenbedürfnisse besser zu verstehen und seine globale Präsenz auszubauen.

Auch die Digitalisierung in der traditionellen Fertigung fand in dieser Sitzung Beachtung. Ein Aussteller aus Fujian demonstrierte eine verbesserte Plattform für das Management von Industrieanlagen, die mit KI-Kollaborationstools integriert ist. Seine 5G-Industrierouter, die in intelligenten Fabriken weit verbreitet sind, verbinden Produktionslinien, SPS, Roboter und Sensoren mit Cloud-Systemen mit einer Latenz im Millisekundenbereich. Laut dem Regionalmanager des Unternehmens haben diese Lösungen Industriekunden dabei geholfen, die Konnektivität ihrer Anlagen um fast 30 % zu steigern und Ausfallzeiten um rund 40 % zu reduzieren. Das digitale Fabrikmodell des Ausstellers veranschaulichte, wie neue Technologien die Produktionseffizienz optimieren, vorausschauende Wartung ermöglichen und nachhaltiges industrielles Wachstum fördern können.

Der Fokus der Canton Fair auf industrielle Automatisierung unterstreicht die wichtige Rolle Chinas bei der Weiterentwicklung des globalen Fertigungsökosystems. Während die Aussteller die technologische Leistungsfähigkeit und Systemintegration weiter verbessern, zeigt die Messe, wie innovationsgetriebene Produktivität die industrielle Wettbewerbsfähigkeit neu gestaltet und den Übergang zu einer intelligenteren, umweltfreundlicheren und widerstandsfähigeren Produktion weltweit beschleunigt.

Um sich für die 138. Canton Fair anzumelden, klicken Sie bitte auf https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808103/image_969985_27095833.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-138-canton-fair-spiegelt-die-zunehmende-dynamik-in-der-entwicklung-der-intelligenten-fertigung-wider-302599903.html