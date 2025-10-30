hep global: Trendwende 2025 bestätigt Jahresprognose!

    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtshep global Unternehmensanleihe 6,50 % bis 05/26 AnleihevorwärtsNachrichten zu hep global Unternehmensanleihe 6,50 % bis 05/26
    Die hep global GmbH hat im Jahr 2025 beeindruckende Fortschritte erzielt und eine bemerkenswerte operative Wende vollzogen. Mit einem Umsatz von 33,3 Mio. Euro und einem EBIT von 9,4 Mio. Euro in den ersten neun Monaten zeigt sich der Solarspezialist auf Erfolgskurs. Besonders die strategische Fokuserweiterung auf Europa und die Stabilisierung der US-Märkte tragen zur positiven Entwicklung bei.

    • hep global GmbH hat in den ersten neun Monaten 2025 eine operative Trendumkehr vollzogen und die Ertragsentwicklung verbessert.
    • Der Konzernumsatz im Neunmonatszeitraum 2025 betrug 33,3 Mio. Euro, das EBIT erreichte 9,4 Mio. Euro.
    • Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wird bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz zwischen 45 und 55 Mio. Euro und einem EBIT zwischen 5 und 15 Mio. Euro.
    • Besonders erfolgreiche Projektverkäufe in Deutschland und Polen kompensierten Verzögerungen in den USA.
    • Die strategische Verbreiterung des geographischen Fokus auf Europa zeigt Wirkung, und die Stabilisierung der US-Märkte unterstützt die positive Entwicklung.
    • hep global GmbH ist ein international agierender Solarspezialist mit über 200 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehreren Ländern.


