hep global: Trendwende 2025 bestätigt Jahresprognose!

Die hep global GmbH hat im Jahr 2025 beeindruckende Fortschritte erzielt und eine bemerkenswerte operative Wende vollzogen. Mit einem Umsatz von 33,3 Mio. Euro und einem EBIT von 9,4 Mio. Euro in den ersten neun Monaten zeigt sich der Solarspezialist auf Erfolgskurs. Besonders die strategische Fokuserweiterung auf Europa und die Stabilisierung der US-Märkte tragen zur positiven Entwicklung bei.

