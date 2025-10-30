    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Merz würdigt 'wertvolle' Beziehungen zur Türkei

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz: Verbindungen zwischen Deutschland und Türkei wertvoll.
    • Gastarbeiter aus der Türkei wichtig für deutschen Aufschwung.
    • 80.000 türkisch-stämmige Firmen schaffen 400.000 Jobs.

    ANKARA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei die Verbindungen zwischen beiden Ländern als "wertvoll" und "in einer einzigartigen Weise breit und tief" bezeichnet. Der CDU-Politiker betonte nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die Rolle der als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommenen Menschen aus der Türkei. "Ohne diese Menschen und ohne diese Familien hätte Deutschland vor 60 Jahren den wirtschaftlichen Aufschwung nicht so beginnen können, wie wir ihn begonnen haben."

    Merz sprach von einem großen Nutzen für beide Seiten und verwies auf heute rund 80.000 türkisch-stämmige Unternehmen, die für ungefähr 400.000 Arbeitsplätze in Deutschland sorgten. Auch Erdogan würdigte den Beitrag, den türkischstämmige Menschen in Deutschland geleistet hätten. Merz bedankte sich bei Erdogan für einen von einem freundlichen und freundschaftlichen Empfang./jr/DP/jha





