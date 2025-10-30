    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    EZB hält Leitzinsen im Euroraum wie erwartet konstant

    Für Sie zusammengefasst
    • EZB belässt Leitzinsen im Euroraum unverändert.
    • Einlagenzins für Banken und Sparer bleibt bei 2,0%.
    • Experten hatten diese Entscheidung bereits erwartet.

    FRANKFURT/FLORENZ (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Leitzinsen im Euroraum unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank nach einer auswärtigen Sitzung in Florenz mitteilte. Experten hatten dies erwartet./als/ben/DP/jha



