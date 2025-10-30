Polaris Renewable Energy gibt die Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 bekannt

TORONTO, ONTARIO / ACCESS Newswire / 30. Oktober 2025 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) („Polaris Renewable Energy“ oder das „Unternehmen“) freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die neun und drei Monate bis zum 30. September 2025 bekannt zu geben. Diese Gewinnmitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss und dem Lagebericht (Management‘s Discussion and Analysis) des Unternehmens gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.PolarisREI.com verfügbar sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden. Die nachfolgenden Dollarbeträge sind, wenn nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen.

HÖHEPUNKTE 2025

- Die konsolidierte Energieproduktion belief sich im dritten Quartal auf insgesamt 181.235 MWh – eine Steigerung von 7 % gegenüber den 168.639 MWh im gleichen Quartal des Vorjahres. Die Steigerung ist vorwiegend auf den Beitrag des am 3. März 2025 erworbenen Windparks in Puerto Rico, der im Vergleichsquartal 2024 noch nicht Teil des Portfolios war, sowie auf die besseren hydrologischen Bedingungen in Peru zurückzuführen.

- Das Unternehmen generierte in den drei Monaten zum 30. September 2025 einen Umsatz aus dem Energieverkauf von 19,0 Millionen $ – gegenüber 17,7 Millionen $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

- Das bereinigte EBITDA für die drei Monate zum 30. September 2025 belief sich auf 12,8 Millionen $ – gegenüber 12,4 Millionen $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

- Der anteilsmäßige Nettoverlust der Aktionäre des Unternehmens für das Quartal zum 30. September 2025 belief sich auf 328.000 $ bzw. (0,02) $ pro Aktie (bereinigt) – gegenüber einem Gewinn von 451.000 $ bzw. 0,02 $ pro Aktie (bereinigt) im Vergleichszeitraum 2024.

- In den neun Monaten zum 30. September 2025 generierte das Unternehmen einen Netto-Cashflow aus den Betriebsaktivitäten in Höhe von 29,2 Millionen $ und verfügte somit über einen Kassenstand von 99,1 Millionen $, einschließlich eingeschränkt verfügbarer Barmittel.

- Am 11. August 2025 hat Polaris die Einreichung der Vereinbarung hinsichtlich des Battery Energy Storage System Standard Offer („BESS“) beim Puerto Rico Energy Bureau („PREB“) abgeschlossen. Am 30. September 2025 wies die PREB die Puerto Rico Electric Power Authority („PREPA“) an, die unterzeichnete Vereinbarung innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt der Genehmigung durch das Financial Oversight and Management Board („FOMB“) einzureichen. Die endgültigen behördlichen Genehmigungen durch die PREPA und das FOMB werden in den nächsten 60 Tagen erwartet. Das Projekt BESS soll bis Ende 2026 fertiggestellt und voll betriebsbereit sein. Ab diesem Zeitpunkt hat Polaris Anspruch auf monatliche feste und leistungsabhängige Zahlungen als Gegenleistung für die Bereitstellung von Energiespeicherdiensten, einschließlich Kapazitäts- und Netzunterstützung.

- Das Unternehmen hält auch weiterhin an der Ausschüttung einer vierteljährlichen Dividende fest. Für das dritte Quartal 2025 hat das Unternehmen eine Quartalsdividende in Höhe von 0,15 $ pro ausstehender Stammaktie in Aussicht gestellt, die voraussichtlich am 21. November 2025 zur Auszahlung kommt.

BETRIEBS- UND FINANZERGEBNISSE

3 Monate zum 9 Monate zum (In Tausend US-Dollar, sofern nicht anders angegeben) 30. September 2025 30. September 2024 30. September 2025 30. September 2024 Energieerzeugung Gesamtenergie (MWh) 181.235 168.639 613.524 568.960 Finanzdaten Gesamtumsatz $ 19.037 $ 17.658 $ 60.966 $ 56.992 Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn (Verlust) $ (328 ) $ 451 $ (8.566 ) $ 5.782 Bereinigtes EBITDA $ 12.781 $ 12.417 $ 43.223 $ 41.477 Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $ 12.711 $ 8.991 $ 29.242 $ 25.975 pro Aktie Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn - bereinigt und verwässert $ (0,02 ) $ 0,02 $ (0,41 ) $ 0,27 Bereinigtes EBITDA - unverwässert $ 0,61 $ 0,59 $ 2,05 $ 1,97 Bilanz Per 30. September 2025 Per 31. Dezember 2024 Barmittel und Barmitteläquivalente gesamt (frei verfügbar und nicht frei verfügbar) $ 99.131 $ 217.882 Gesamtes Umlaufvermögen $ 111.945 $ 228.563 Gesamtvermögen $ 551.006 $ 662.105 Aktuelle und langfristige Verbindlichkeiten $ 218.013 $ 328.349 Gesamtverbindlichkeiten $ 309.933 $ 402.579

In den drei Monaten zum 30. September 2025 war die konsolidierte Stromerzeugung um 7 % höher als die Produktion im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Die Steigerung ist in erster Linie auf die besseren hydrologischen Bedingungen in Peru, die zu einer deutlichen Steigerung der Produktion im gesamten Wasserkraftportfolio führten, sowie auf den Beitrag des im März 2025 erworbenen Windparks Punta Lima zurückzuführen.

Die Produktion in Ecuador und Peru übertraf das Vorjahresniveau, was auf die günstigen hydrologischen Bedingungen während dieser normalerweise trockenen Jahreszeit sowie auf die ausgezeichnete Anlagenverfügbarkeit und technische Leistung zurückzuführen ist.

Die Anlage Canoa 1 in der Dominikanischen Republik verzeichnete für die drei Monate zum 30. September 2025 eine ähnliche Produktion wie für die drei Monate zum 30. September 2024. Das Projekt profitierte zwar von einer verbesserten Produktivität nach der vollständigen Inbetriebnahme der neuen Solarmodule (die im dritten Quartal 2024 nur teilweise zum Ergebnis beigetragen hatten), diese Gewinne wurden jedoch teilweise durch systemweite Einschränkungen ausgeglichen, die während des gesamten dritten Quartals 2025 anhielten und im Vorjahr nicht vorhanden waren. Wir schätzen, dass sich die Einschränkungen in diesem Quartal mit etwa 1.000 MWh auf die Stromerzeugung ausgewirkt haben.

Die Stromerzeugung im Windpark Punta Lima spiegelte die geringeren Windressourcen wider, die in diesem Quartal, das in der Regel das Quartal mit der niedrigsten erwarteten Stromerzeugung des Jahres ist, zu verzeichnen waren. Seit Jahresbeginn liegt Punta Lima weiterhin über dem Zielwert.

Die Produktion im Solarpark Vista Hermosa in Panama entsprach in diesem Quartal den im gleichen Zeitraum des Jahres 2024 verzeichneten Werten.

„Im dritten Quartal haben wir unsere Wachstumsstrategie weiter umgesetzt und bedeutsame Initiativen in unserem gesamten Portfolio vorangetrieben. In Puerto Rico haben wir mit der Genehmigung unserer Vereinbarung hinsichtlich des Battery Energy Storage System (BESS) durch das Energy Bureau einen wichtigen Meilenstein gesetzt. Wir bereiten uns nun auf den Beginn der Bau- und technischen Spezifikationsphase vor, um das Projekt nach dem Erhalt der behördlichen Genehmigungen rechtzeitig fertigstellen zu können. Die BESS-Anlage wird die Netzstabilität verbessern und das strategische Wachstum von Polaris in der Region stärken“, sagte Marc Murnaghan, Chief Executive Officer von Polaris Renewable Energy.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zu den Betrieben des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (82 MW), vier Wasserkraftwerke (39 MW), drei in Betrieb befindliche Solar-(Photovoltaik)-Projekte (35 MW) und ein Onshore-Windpark (26 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel.: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Finanz- und andere Prognosen sowie Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zukünftigen Leistungen, Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens. Darüber hinaus sind Aussagen zu Schätzungen der förderbaren „Energieressourcen“ oder Energieerzeugungskapazitäten zukunftsgerichtete Informationen, da sie eine implizite Einschätzung auf der Grundlage bestimmter Schätzungen und Annahmen beinhalten, dass aus den beschriebenen Ressourcen in Zukunft gewinnbringend Strom erzeugt werden kann. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf den Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig, aber nicht immer, durch Begriffe wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „zielt ab“, „strebt an“, „wahrscheinlich“, „typischerweise“, „potenziell“, „Projekte“, „fortsetzen“, „Strategie“, „vorgeschlagen“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“ oder „werden“.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser MD&A gehören unter anderem: die erwartete Produktionskapazität der Binary Unit in San Jacinto; zusätzliche Änderungen an den Bohrlöchern und dem Steamfield zur Steigerung der Produktion; die Fähigkeit, Expansionsmöglichkeiten in Puerto Rico und der Dominikanischen Republik erfolgreich zu nutzen und den Auslastungsgrad des Solarparks Canoa in der Dominikanischen Republik zu erhöhen; zukünftige Dividenden; die erwartete jährliche Energieproduktion; die ausreichende Höhe der Cashflows aus dem operativen Geschäft; die Fähigkeit, den Kapitalbedarf zu decken und Schulden zu ersetzen; das Ergebnis der Änderungen am Reinjektionssystem auf lange Sicht; sowie den Verifizierungsprozess und den Zeitplan für den Verkauf von Emissionszertifikaten.

Eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: das Versäumnis, durch Explorations- und Erschließungsprogramme wirtschaftlich abbaubare und nachhaltige Ressourcen zu entdecken und zu erschließen; ungenaue Schätzungen von Wahrscheinlichkeitssimulationen, die zur Vorhersage potenzieller Ressourcen oder Energieerzeugungskapazitäten erstellt wurden; Abweichungen bei den Projektparametern und Produktionsraten; Mängel und nachteilige Ansprüche in Bezug auf die Eigentumsrechte des Unternehmens an seinen Liegenschaften; das Versäumnis, die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Wechselkurs- und Zinsschwankungen; Änderungen von staatlichen Vorschriften und Richtlinien, einschließlich Gesetzen zur Entwicklung, Produktion, Steuern und globalen Zöllen, Arbeitsstandards und Gesundheit am Arbeitsplatz, Sicherheit, giftigen Substanzen, Ressourcenausbeutung und anderen Themen; Verfügbarkeit staatlicher Initiativen zur Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien; zunehmender Wettbewerb in der Branche; Schwankungen des Marktpreises für Energie; Auswirkungen erheblicher Kapitalkostensteigerungen; die Möglichkeit, Anpassungen in Bezug auf geltende Stromabnahmeverträge zu beantragen; unerwartete oder schwierige geologische Bedingungen; Änderungen der regionalen und internationalen regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Entwicklung, geothermische oder hydroelektrische Ressourcen, Produktion, Exporte, Steuern und globale Zölle, Arbeitsstandards, Arbeitsschutz, Abfallentsorgung, giftige Substanzen, Landnutzung, Umweltschutz, Projektsicherheit und andere Angelegenheiten; wirtschaftliche, soziale und politische Risiken, die sich aus der potenziellen Unfähigkeit der Endverbraucher ergeben können, die Immobilien des Unternehmens zu unterstützen; unzureichender Versicherungsschutz; Unfähigkeit, Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Schwankungen des Marktpreises der Stammaktien; Unfähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu halten; das Risiko der Volatilität der globalen Finanzlage sowie ein erheblicher Rückgang der allgemeinen Wirtschaftslage; Unsicherheit hinsichtlich der politischen Stabilität in den Ländern und Gebieten, in denen das Unternehmen tätig ist; Unsicherheit hinsichtlich der Fähigkeit Nicaraguas, Perus, Panamas, der Dominikanischen Republik, Ecuadors und Puerto Ricos, Strom an Nachbarländer zu verkaufen; wirtschaftliche Unsicherheit in Nicaragua, Peru, Panama, der Dominikanischen Republik, Ecuador und Puerto Rico; sowie andere Entwicklungs- und Betriebsrisiken sowie die Faktoren, die im Abschnitt „Risiken und Unsicherheiten” in dieser MD&A erörtert werden. Es können weitere Faktoren hinzukommen, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Risikofaktoren dar, die uns beeinflussen könnten. Diese Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden, und die Leser dieser MD&A sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf einer Reihe wesentlicher Faktoren und Annahmen, darunter: die historische Finanz- und Betriebsleistung des Unternehmens; die Bereitstellung von Waren und/oder Dienstleistungen durch Vertragspartner innerhalb der vereinbarten Zeiträume; der Erfolg und die rechtzeitige Fertigstellung geplanter Explorations- und Expansionsprogramme, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, lokale, staatliche und bundesstaatliche Vorschriften in Bezug auf Betriebsstandards und Umweltschutzmaßnahmen einzuhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, Stromabnahmeverträge zu günstigen Konditionen auszuhandeln und abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Lizenzen rechtzeitig zu erhalten; die Verfügbarkeit von Materialien, Komponenten oder Lieferungen; die Fähigkeit des Unternehmens, wettbewerbsfähige Angebote für Bohrarbeiten einzuholen und Zugang zu kritischen Ressourcen zu erhalten; die Wachstumsrate des Netto-Stromverbrauchs; die anhaltende Unterstützung und Nachfrage nach erneuerbaren Energien; die fortgesetzte Verfügbarkeit staatlicher Initiativen zur Förderung der Entwicklung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien; die Genauigkeit der volumetrischen Reservenschätzungsmethode und der probabilistischen Analyse, die zur Schätzung der Menge potenziell förderbarer Energie verwendet werden; umweltbezogene, administrative oder regulatorische Hindernisse für die Exploration und Erschließung von geothermischen oder hydroelektrischen Ressourcen auf den Liegenschaften des Unternehmens; geologische, geophysikalische, geochemische und andere Bedingungen auf den Liegenschaften des Unternehmens; die Zuverlässigkeit technischer Daten, einschließlich hydrologischer, extrapolierter Temperaturgradienten, geophysikalischer und geochemischer Untersuchungen und geothermometrischer Berechnungen; die Genauigkeit der Schätzungen der Investitionsausgaben; die Verfügbarkeit des gesamten erforderlichen Kapitals zur Finanzierung von Explorations-, Erschließungs- und Expansionsprogrammen; die Wettbewerbsposition des Unternehmens; die Fähigkeit zur Fortführung der Geschäftstätigkeit und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser MD&A, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen über das Unternehmen, einschließlich des AIF des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.polarisREI.com verfügbar.

Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen

Bestimmte Kennzahlen in dieser Pressemitteilung haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und gelten daher nicht als GAAP-konforme Kennzahlen. Bei Verwendung von Nicht-GAAP-Kennzahlen oder -Begriffen werden Definitionen angegeben. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Finanzdaten in diesem Dokument und im Konzernabschluss des Unternehmens gemäß IFRS erstellt.

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITDA“) und das bereinigte EBITDA pro Aktie des Unternehmens, bei denen es sich um Nicht-GAAP-Kennzahlen handelt. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zum den Eigentümern des Unternehmens zurechenbaren Nettogewinn (Verlust) oder anderen gemäß IFRS berechneten Kennzahlen zur finanziellen Leistung betrachtet werden. Vielmehr werden diese Kennzahlen als Ergänzung zu den IFRS-Kennzahlen bei der Analyse der Ergebnisse von Polaris Renewable Energy bereitgestellt, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Darstellung dieser Kennzahlen das Verständnis der Anleger für die operative Leistung von Polaris Renewable Energy verbessert. Die Festlegung der Komponenten der Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen durch das Management wird regelmäßig gemäß den Richtlinien des Unternehmens überprüft und kann durch neue Transaktionen und Umstände, eine Überprüfung der Verwendung durch die Stakeholder und neue geltende Vorschriften beeinflusst. Gegebenenfalls werden Änderungen der Kennzahlen vermerkt und rückwirkend angewendet.

Beschreibungen und Abstimmungen der oben genannten Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen sind in Abschnitt 13: Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen im MD&A des Unternehmens für den Zeitraum bis zum 30. September 2025 und auf der Website des Unternehmens unter www.polarisREI.com/Non-GAAP enthalten.

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

