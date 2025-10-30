Meta nach Zahlen abgestraft – Wall Street reagiert mit Downgrades

Meta Platforms hat im dritten Quartal 2025 besser als erwartet abgeschnitten . Doch die Freude an der Wall Street währte nur kurz, denn Meta kündigte überraschend höhere Investitionsausgaben für den Ausbau seiner künstlichen Intelligenz (KI) an.

Meta plant nun Ausgaben zwischen 70 und 72 Milliarden US-Dollar, nachdem zuvor ein Korridor von 66 bis 72 Milliarden US-Dollar vorgesehen war. Das Management will die zusätzlichen Mittel vor allem in den Ausbau von Rechenzentren und KI-Forschung stecken.

Diese Ankündigung löste an der Wall Street eine Welle von Kurszielanpassungen und Abstufungen aus. Oppenheimer und Benchmark senkten ihre Bewertungen jeweils auf "Perform" beziehungsweise "Halten".

Oppenheimer schrieb, die "erheblichen Investitionen in Superintelligenz trotz unbekannter Umsatzchancen" erinnerten an die kostspieligen Metaverse-Ausgaben der Jahre 2021 und 2022. Die Bank betonte zudem, dass die prognostizierten Ausgaben für das vierte Quartal rund sieben Prozent über den Erwartungen der Wall Street liegen. Auch die geplanten Investitionen für 2026 dürften "deutlich stärker wachsen als 2025", was Anlegern die Bewertung erschwere.

Benchmark äußerte ähnliche Bedenken: Die Analysten rechnen damit, dass die Aktie "bestenfalls seitwärts tendieren" wird, bis sich die massiven KI-Ausgaben auszahlen. Meta investiere aggressiv in neue Modelle wie V-JEPA 2, Llama und robotische Anwendungen, deren Ertragskraft aber "noch ungewiss" sei.

Barclays behielt ihr Übergewichtungsrating bei, senkte aber das Kursziel von 810 auf 770 US-Dollar. Die Bank sprach von "soliden Ergebnissen, die jedoch durch gestiegene Investitionen überschattet wurden". Auch die Bank of America reduzierte ihr Kursziel von 900 auf 810 US-Dollar, bekräftigte jedoch die Kaufempfehlung.

"Wir sehen Meta in einer starken Position mit einem riesigen Nutzernetzwerk und der Möglichkeit, in den nächsten zwei Jahren überzeugende KI-Produkte zu integrieren."

Goldman Sachs senkte das Kursziel von 870 auf 815 US-Dollar, blieb aber optimistisch. Man wolle "mehr Transparenz über Investitionsraten und Renditen solcher Projekte", sehe Meta aber weiterhin gut positioniert im langfristigen Wachstumstrend.

Morgan Stanley reduzierte ihr Kursziel von 850 auf 820 US-Dollar und erklärte, die "Umsatzprognose für das vierte Quartal sei etwas schwächer ausgefallen, die Fundamentaldaten der Plattformen Facebook und Instagram blieben aber sehr stark". Die Analysten verwiesen auf zweistelliges Nutzerwachstum in den Vereinigten Staaten.

Auch Citi korrigierte ihr Kursziel von 915 auf 850 US-Dollar, bekräftigte aber die Kaufempfehlung. Die Bank geht davon aus, dass Meta 2026 rund 111 Milliarden US-Dollar in neue Produkte und KI-Modelle investieren wird.

"Wir glauben, dass Meta bewiesen hat, dass Investitionen in Innovation langfristig das Engagement und das Werbewachstum beschleunigen können."

Trotz der kurzfristigen Skepsis bleibt Meta eines der profitabelsten Tech-Unternehmen der Welt. Der Konzern steigerte seinen Umsatz im Jahresvergleich um 25 Prozent und festigte seine Position als einer der führenden Akteure im globalen Werbe- und KI-Markt. Anleger müssen jedoch vorerst Geduld aufbringen – bis klar wird, ob sich die milliardenschweren KI-Investitionen tatsächlich auszahlen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,49 % und einem Kurs von 575,7EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:15 Uhr) gehandelt.



