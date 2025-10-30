    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKO GROUP HOLDINGS Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)

    Playmobil steigt in den Ring

    Weltweite Lizenzpartnerschaft mit WWE® bringt legendäre Superstars ins Playmobil-Universum (FOTO)

    Zirndorf (ots) - Playmobil kündigte heute eine neue weltweite
    Lizenzpartnerschaft mit WWE an und setzt damit einen weiteren Meilenstein in der
    strategischen Weiterentwicklung der Marke. Ab Juli 2026 werden Playmobil-Figuren
    von WWE-Superstars wie Roman Reigns, Cody Rhodes, Rhea Ripley und Hall of Famer
    Hulk Hogan erhältlich sein - und bringen die Spannung, das Drama und die
    Geschichten von WWE direkt in die Hände von Kindern, Familien und Sammlern
    weltweit.

    Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg 2025 präsentierte Playmobil seine neue
    Markenpositionierung mit einem klaren Fokus darauf, neue Zielgruppen zu
    erreichen und bedeutende Kooperationen mit weltweit relevanten
    Entertainment-Franchises einzugehen. Bereits im Laufe dieses Jahres wurden
    Partnerschaften mit Mattel bekannt gegeben, darunter die Umsetzung der
    erfolgreichen Reihen Monster High(TM) und Barbie(TM).

    Die Zusammenarbeit mit WWE ist nun der nächste Schritt in dieser Strategie und
    öffnet das Playmobil-Universum für eine der leidenschaftlichsten und
    vielseitigsten Fangemeinschaften weltweit.

    Seit über 40 Jahren ist WWE ein globales Popkulturphänomen, das Millionen von
    Menschen durch die Mischung aus Athletik, Unterhaltung und Storytelling
    begeistert. Mit einer unvergleichlichen Social-Media-Präsenz und einer der
    engagiertesten Fangemeinden weltweit stehen die WWE-Stars für Energie,
    Leidenschaft und emotionale Geschichten. Playmobil übersetzt diese Werte in
    Sammelfiguren und kreative Geschichten - und schafft damit eine Brücke zwischen
    Spiel, Fandom und kulturellem Erbe.

    "Playmobil steht für Kreativität und Vorstellungskraft. Mit der Zusammenarbeit
    mit WWE bringen wir zwei Welten zusammen, die Millionen Menschen begeistern: das
    fantasievolle Storytelling unserer Marke und die eindrucksvollen Charaktere von
    WWE. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, Playmobil
    fest in der Popkultur zu verankern", betont Bahri Kurter, Vorstand Playmobil.

    Die ersten Playmobil × WWE-Produkte werden ab Juli 2026 in Nordamerika, Europa
    und weiteren internationalen Märkten erhältlich sein.

    Über WWE:

    WWE® ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Sport-Entertainment. Das
    Unternehmen produziert und liefert ganzjährig originelle Inhalte für ein
    globales Publikum. WWE steht für familienfreundliche Unterhaltung in seinen
    TV-Formaten, Premium-Live-Events, digitalen Medien und Publikationen. Die
    TV-PG-Inhalte von WWE sind in über 1 Milliarde Haushalten weltweit in mehr als
    20 Sprachen verfügbar - dank erstklassiger Vertriebspartner wie Netflix, ESPN,
    NBCUniversal, USA Network und The CW. WWE ist Teil der TKO Group Holdings (NYSE:
    TKO).

    Weitere Informationen finden Sie unter wwe.com und corporate.wwe.com.

    Über Playmobil

    Seit über 50 Jahren begeistert PLAYMOBIL Kinder und Erwachsene mit seinen
    vielfältigen Themenwelten. Die kultigen, 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren sind
    das Herzstück des kreativen, mehrfach preisgekrönten Systemspielzeugs - sie
    laden Kinder ein, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, spannende Abenteuer zu
    erleben und ihre eigene Welt zu gestalten. Seit der Markteinführung im Jahr 1974
    wurden über 3,8 Milliarden Figuren produziert. Heute ist PLAYMOBIL mit über 40
    Spielthemen in rund 100 Ländern weltweit vertreten.

    PLAYMOBIL ist eine Marke der Horst Brandstätter Gruppe mit Sitz in Zirndorf bei
    Nürnberg/Bayern. Die international tätige Unternehmensgruppe vereinigt starke
    Marken, die für Qualität, Innovation und Design stehen.

    Pressekontakt:

    Pressestelle PLAYMOBIL
    mailto:pr@playmobil.de
    0911/9666-1436

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161307/6148333
    OTS: PLAYMOBIL


