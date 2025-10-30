Weltweite Lizenzpartnerschaft mit WWE® bringt legendäre Superstars ins Playmobil-Universum (FOTO)

Zirndorf (ots) - Playmobil kündigte heute eine neue weltweite

Lizenzpartnerschaft mit WWE an und setzt damit einen weiteren Meilenstein in der

strategischen Weiterentwicklung der Marke. Ab Juli 2026 werden Playmobil-Figuren

von WWE-Superstars wie Roman Reigns, Cody Rhodes, Rhea Ripley und Hall of Famer

Hulk Hogan erhältlich sein - und bringen die Spannung, das Drama und die

Geschichten von WWE direkt in die Hände von Kindern, Familien und Sammlern

weltweit.



Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg 2025 präsentierte Playmobil seine neue

Markenpositionierung mit einem klaren Fokus darauf, neue Zielgruppen zu

erreichen und bedeutende Kooperationen mit weltweit relevanten

Entertainment-Franchises einzugehen. Bereits im Laufe dieses Jahres wurden

Partnerschaften mit Mattel bekannt gegeben, darunter die Umsetzung der

erfolgreichen Reihen Monster High(TM) und Barbie(TM).





Die Zusammenarbeit mit WWE ist nun der nächste Schritt in dieser Strategie undöffnet das Playmobil-Universum für eine der leidenschaftlichsten undvielseitigsten Fangemeinschaften weltweit.Seit über 40 Jahren ist WWE ein globales Popkulturphänomen, das Millionen vonMenschen durch die Mischung aus Athletik, Unterhaltung und Storytellingbegeistert. Mit einer unvergleichlichen Social-Media-Präsenz und einer derengagiertesten Fangemeinden weltweit stehen die WWE-Stars für Energie,Leidenschaft und emotionale Geschichten. Playmobil übersetzt diese Werte inSammelfiguren und kreative Geschichten - und schafft damit eine Brücke zwischenSpiel, Fandom und kulturellem Erbe."Playmobil steht für Kreativität und Vorstellungskraft. Mit der Zusammenarbeitmit WWE bringen wir zwei Welten zusammen, die Millionen Menschen begeistern: dasfantasievolle Storytelling unserer Marke und die eindrucksvollen Charaktere vonWWE. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, Playmobilfest in der Popkultur zu verankern", betont Bahri Kurter, Vorstand Playmobil.Die ersten Playmobil × WWE-Produkte werden ab Juli 2026 in Nordamerika, Europaund weiteren internationalen Märkten erhältlich sein.Über WWE:WWE® ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Sport-Entertainment. DasUnternehmen produziert und liefert ganzjährig originelle Inhalte für einglobales Publikum. WWE steht für familienfreundliche Unterhaltung in seinenTV-Formaten, Premium-Live-Events, digitalen Medien und Publikationen. DieTV-PG-Inhalte von WWE sind in über 1 Milliarde Haushalten weltweit in mehr als20 Sprachen verfügbar - dank erstklassiger Vertriebspartner wie Netflix, ESPN,NBCUniversal, USA Network und The CW. WWE ist Teil der TKO Group Holdings (NYSE:TKO).Weitere Informationen finden Sie unter wwe.com und corporate.wwe.com.Über PlaymobilSeit über 50 Jahren begeistert PLAYMOBIL Kinder und Erwachsene mit seinenvielfältigen Themenwelten. Die kultigen, 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren sinddas Herzstück des kreativen, mehrfach preisgekrönten Systemspielzeugs - sieladen Kinder ein, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, spannende Abenteuer zuerleben und ihre eigene Welt zu gestalten. Seit der Markteinführung im Jahr 1974wurden über 3,8 Milliarden Figuren produziert. Heute ist PLAYMOBIL mit über 40Spielthemen in rund 100 Ländern weltweit vertreten.PLAYMOBIL ist eine Marke der Horst Brandstätter Gruppe mit Sitz in Zirndorf beiNürnberg/Bayern. Die international tätige Unternehmensgruppe vereinigt starkeMarken, die für Qualität, Innovation und Design stehen.Pressekontakt:Pressestelle PLAYMOBILmailto:pr@playmobil.de0911/9666-1436Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161307/6148333OTS: PLAYMOBIL