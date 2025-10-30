Playmobil steigt in den Ring
Weltweite Lizenzpartnerschaft mit WWE® bringt legendäre Superstars ins Playmobil-Universum (FOTO)
Zirndorf (ots) - Playmobil kündigte heute eine neue weltweite
Lizenzpartnerschaft mit WWE an und setzt damit einen weiteren Meilenstein in der
strategischen Weiterentwicklung der Marke. Ab Juli 2026 werden Playmobil-Figuren
von WWE-Superstars wie Roman Reigns, Cody Rhodes, Rhea Ripley und Hall of Famer
Hulk Hogan erhältlich sein - und bringen die Spannung, das Drama und die
Geschichten von WWE direkt in die Hände von Kindern, Familien und Sammlern
weltweit.
Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg 2025 präsentierte Playmobil seine neue
Markenpositionierung mit einem klaren Fokus darauf, neue Zielgruppen zu
erreichen und bedeutende Kooperationen mit weltweit relevanten
Entertainment-Franchises einzugehen. Bereits im Laufe dieses Jahres wurden
Partnerschaften mit Mattel bekannt gegeben, darunter die Umsetzung der
erfolgreichen Reihen Monster High(TM) und Barbie(TM).
Die Zusammenarbeit mit WWE ist nun der nächste Schritt in dieser Strategie und
öffnet das Playmobil-Universum für eine der leidenschaftlichsten und
vielseitigsten Fangemeinschaften weltweit.
Seit über 40 Jahren ist WWE ein globales Popkulturphänomen, das Millionen von
Menschen durch die Mischung aus Athletik, Unterhaltung und Storytelling
begeistert. Mit einer unvergleichlichen Social-Media-Präsenz und einer der
engagiertesten Fangemeinden weltweit stehen die WWE-Stars für Energie,
Leidenschaft und emotionale Geschichten. Playmobil übersetzt diese Werte in
Sammelfiguren und kreative Geschichten - und schafft damit eine Brücke zwischen
Spiel, Fandom und kulturellem Erbe.
"Playmobil steht für Kreativität und Vorstellungskraft. Mit der Zusammenarbeit
mit WWE bringen wir zwei Welten zusammen, die Millionen Menschen begeistern: das
fantasievolle Storytelling unserer Marke und die eindrucksvollen Charaktere von
WWE. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, Playmobil
fest in der Popkultur zu verankern", betont Bahri Kurter, Vorstand Playmobil.
Die ersten Playmobil × WWE-Produkte werden ab Juli 2026 in Nordamerika, Europa
und weiteren internationalen Märkten erhältlich sein.
Über WWE:
WWE® ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Sport-Entertainment. Das
Unternehmen produziert und liefert ganzjährig originelle Inhalte für ein
globales Publikum. WWE steht für familienfreundliche Unterhaltung in seinen
TV-Formaten, Premium-Live-Events, digitalen Medien und Publikationen. Die
TV-PG-Inhalte von WWE sind in über 1 Milliarde Haushalten weltweit in mehr als
20 Sprachen verfügbar - dank erstklassiger Vertriebspartner wie Netflix, ESPN,
NBCUniversal, USA Network und The CW. WWE ist Teil der TKO Group Holdings (NYSE:
TKO).
Weitere Informationen finden Sie unter wwe.com und corporate.wwe.com.
Über Playmobil
Seit über 50 Jahren begeistert PLAYMOBIL Kinder und Erwachsene mit seinen
vielfältigen Themenwelten. Die kultigen, 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren sind
das Herzstück des kreativen, mehrfach preisgekrönten Systemspielzeugs - sie
laden Kinder ein, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, spannende Abenteuer zu
erleben und ihre eigene Welt zu gestalten. Seit der Markteinführung im Jahr 1974
wurden über 3,8 Milliarden Figuren produziert. Heute ist PLAYMOBIL mit über 40
Spielthemen in rund 100 Ländern weltweit vertreten.
PLAYMOBIL ist eine Marke der Horst Brandstätter Gruppe mit Sitz in Zirndorf bei
Nürnberg/Bayern. Die international tätige Unternehmensgruppe vereinigt starke
Marken, die für Qualität, Innovation und Design stehen.
Pressekontakt:
Pressestelle PLAYMOBIL
mailto:pr@playmobil.de
0911/9666-1436
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161307/6148333
OTS: PLAYMOBIL
