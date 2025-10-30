BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Das Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum habe enttäuscht, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. In der Industrieautomatisierung gebe es jedoch Erholungsansätze./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,57 % und einem Kurs von 246,2EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 14:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
