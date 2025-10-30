BERNSTEIN RESEARCH stuft Adidas auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas von 265 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In sieben der vergangenen acht Quartale habe Adidas vorsichtige Prognosen abgegeben und diese dann mit vorläufigen Zahlen übertroffen, doch dieses Mal habe die vorsichtige Prognose die Aktie auf Talfahrt geschickt, resümierte Aneesha Sherman am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht. Sie geht von einem soliden ersten Halbjahr 2026 des Sportartikelherstellers aus und bleibt optimistisch. Wegen der geringeren Risikobereitschaft des Marktes und des noch nicht erwiesenen Erfolgs neuer Lifestyle-Franchises, insbesondere im zweiten Halbjahr 2026, habe sie jedoch ihr Kursziel gekappt./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 22:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 166,1EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 14:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Aneesha Sherman
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 265
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
