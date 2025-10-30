Dividendenliebling Altria patzt bei den Earnings: Aktie tiefrot

Die Altria-Aktie liegt kurz nach US-Handelsstart rund 7 Prozent im Minus bei 57,40 US-Dollar.

Der Hersteller der Kultmarke Marlboro rechnet 2025 nur noch mit einem bereinigten Gewinn von 5,37 bis 5,45 US-Dollar je Aktie – deutlich weniger als von Analysten erwartet. Die Altria-Aktie rutschte im frühen US-Handel um mehr als 7 Prozent ab.

Der Rückgang klassischer Zigarettenverkäufe setzt dem Konzern weiter spürbar zu. Zwar bleibt das Marlboro-Geschäft die wichtigste Einnahmequelle, doch der US-Markt schrumpft rapide. Auch der Ausbau alternativer Nikotinprodukte verläuft holprig. Die Einnahmen mit oralen Tabakprodukten wie den on!-Nikotinbeuteln sanken im dritten Quartal um 4,6 Prozent auf 689 Millionen US-Dollar. Besonders schmerzhaft: Der E-Zigaretten-Hoffnungsträger NJOY musste wegen eines Patentstreits vom Markt genommen werden – eine Rückkehr ist erst 2026 geplant.

Trotz einzelner Lichtblicke bleibt Altria unter Druck – nicht zuletzt wegen der aggressiven Konkurrenz durch weitgehend unregulierte Vapes aus China.

Im klassischen Tabaksegment gingen die Erlöse um 2,8 Prozent auf 5,39 Milliarden US-Dollar zurück. Insgesamt fiel der Konzernumsatz im dritten Quartal um 3 Prozent auf 6,07 Milliarden US-Dollar, lag damit aber klar über den Analystenerwartungen. Der Quartalsgewinn je Aktie entsprach mit 1,45 US-Dollar den Prognosen.

Um sich gegen den Abwärtstrend zu stemmen, erweitert Altria sein Aktienrückkaufprogramm und konzentriert sich auf rauchfreie Produkte für zukünftiges Wachstum. Die Papiere sind wegen ihrer fast 7-prozentigen-Dividendenrendite besonders bei Einkommensinvestoren beliebt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

