    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAltria Group AktievorwärtsNachrichten zu Altria Group

    Tabak-Riese unter Druck

    405 Aufrufe 405 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividendenliebling Altria patzt bei den Earnings: Aktie tiefrot

    Der US-Tabakkonzern Altria hat Anleger am Donnerstag mit einer enttäuschenden Jahresprognose verschreckt. Die Aktie gibt am Donnerstag kräftig nach.

    Für Sie zusammengefasst
    • Altria senkt Gewinnprognose für 2025 deutlich ab.
    • Aktie fällt um über 7 Prozent auf 57,40 US-Dollar.
    • Rückgang bei Zigarettenverkäufen belastet Umsatz stark.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Tabak-Riese unter Druck - Dividendenliebling Altria patzt bei den Earnings: Aktie tiefrot
    Foto: Steve Helber - AP

    Der Hersteller der Kultmarke Marlboro rechnet 2025 nur noch mit einem bereinigten Gewinn von 5,37 bis 5,45 US-Dollar je Aktie – deutlich weniger als von Analysten erwartet. Die Altria-Aktie rutschte im frühen US-Handel um mehr als 7 Prozent ab.

    Die Altria-Aktie liegt kurz nach US-Handelsstart rund 7 Prozent im Minus bei 57,40 US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Altria Group!
    Long
    53,45€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 10,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    64,73€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 9,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Rückgang klassischer Zigarettenverkäufe setzt dem Konzern weiter spürbar zu. Zwar bleibt das Marlboro-Geschäft die wichtigste Einnahmequelle, doch der US-Markt schrumpft rapide. Auch der Ausbau alternativer Nikotinprodukte verläuft holprig. Die Einnahmen mit oralen Tabakprodukten wie den on!-Nikotinbeuteln sanken im dritten Quartal um 4,6 Prozent auf 689 Millionen US-Dollar. Besonders schmerzhaft: Der E-Zigaretten-Hoffnungsträger NJOY musste wegen eines Patentstreits vom Markt genommen werden – eine Rückkehr ist erst 2026 geplant.

    Altria Group

    -7,06 %
    -3,52 %
    -4,35 %
    +3,47 %
    +15,61 %
    +14,85 %
    +70,50 %
    -5,09 %
    +442,23 %
    ISIN:US02209S1033WKN:200417

    Trotz einzelner Lichtblicke bleibt Altria unter Druck – nicht zuletzt wegen der aggressiven Konkurrenz durch weitgehend unregulierte Vapes aus China.

    Im klassischen Tabaksegment gingen die Erlöse um 2,8 Prozent auf 5,39 Milliarden US-Dollar zurück. Insgesamt fiel der Konzernumsatz im dritten Quartal um 3 Prozent auf 6,07 Milliarden US-Dollar, lag damit aber klar über den Analystenerwartungen. Der Quartalsgewinn je Aktie entsprach mit 1,45 US-Dollar den Prognosen.

    Um sich gegen den Abwärtstrend zu stemmen, erweitert Altria sein Aktienrückkaufprogramm und konzentriert sich auf rauchfreie Produkte für zukünftiges Wachstum. Die Papiere sind wegen ihrer fast 7-prozentigen-Dividendenrendite besonders bei Einkommensinvestoren beliebt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Altria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,39 % und einem Kurs von 49,58EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 14:40 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,24$, was einem Rückgang von -9,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tabak-Riese unter Druck Dividendenliebling Altria patzt bei den Earnings: Aktie tiefrot Der US-Tabakkonzern Altria hat Anleger am Donnerstag mit einer enttäuschenden Jahresprognose verschreckt. Die Aktie gibt am Donnerstag kräftig nach.