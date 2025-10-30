Stürzt die OPEC+ Brent Öl in den Abgrund? Ölpreis vor massiven Turbulenzen

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Abseits vom Ölmarkt krachte es zuletzt gewaltig. Gold und Silber gerieten unter die Räder; zumindest temporär. Bei beiden Edelmetallen hat bereits eine Stabilisierung eingesetzt. Es sollte nicht überraschen, wenn die aktuelle Phase noch einmal eine Chance darstellt, um vergleichsweise günstig in Gold und Silber einzusteigen. Ähnliches gilt für die Produzentenaktien. Die Kursturbulenzen haben Barrick, Newmont, Kinross, Agnico Eagle Mines oder aber Pan American Silver, Hecla Mining, Fresnillo etc. auf spannende Niveaus zurückgeführt. Zudem sollte ein Blick auf die anderen Metalle lohnen. Auch Platin, Palladium und vor allem Kupfer sehen vielversprechend aus. Der Ölmarkt steht hingegen mit einem Bein im nächsten Preisdebakel.

Stürzt die OPEC+ Brent Öl in den Abgrund?

Es ist mal wieder soweit. Das nächste Treffen der führenden OPEC+ Staaten steht an. Am kommenden Sonntag (02. November) wird es soweit sein. Wird die OPEC+ abermals eine Fördermengenerhöhung beschließen? Und wenn ja, in welchem Ausmaß? Auf den vergangenen Treffen wurde die Entscheidung über das Öffnen der Ölhähne in schöner Regelmäßigkeit bejahend durchgewunken. Zwar begründeten die OPEC+ Staaten ihre Entscheidungen, die Fördermengen auszudehnen, immer wieder mit dem Verweis auf die ihrer Meinung nach robuste Verfassung des Ölmarktes. Die mahnenden Stimmen, die ein Überangebot bei Öl erwarten, mehren sich jedoch. Vor allem die IEA (Internationale Energieagentur) weist gern einmal darauf hin. Die Lage bei Brent Öl ist fragiler, als der vermeintlich stabile Handel vorgibt. Mit jeder Fördermengenerhöhung schiebt die OPEC+ den Ölmarkt in Richtung Überangebot und somit Brent Öl in Richtung (Preis)Abgrund.

Warnzeichen mehren sich

In Bezug auf Brent Öl mehren sich die Warnzeichen. Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf. Mitte Oktober drehte Brent Öl nach dem Erreichen der zentralen Unterstützungszone 60 US-Dollar / 58 US-Dollar entschlossen und vehement nach oben ab. Der Erholungsversuch entwickelte sich zunächst vielversprechend. Doch vor dem Erreichen der zentralen Widerstandszone 68 US-Dollar / 70 US-Dollar ging ihm die Luft aus. Brent Öl drehte nach unten ab. Und der Ölpreis steht noch immer unter Druck. Ein erneuter Test der Zone 60 US-Dollar / 58 US-Dollar sollte nicht überraschen.

Dass die US-Ölproduktion auf Rekordhoch liegt, ist ein weiterer Grund, der das Thema Überangebot immer wieder auf die Tagesordnung setzt und die Ölpreise belastet. So gab die die EIA (U.S. Energy Information Administration) für die Woche zum 24. Oktober die Ölproduktion mit 13,644 Mio. bpd an. Erst in der Woche zum 10. Oktober wurde mit 16,636 Mio. bpd ein neues, nunmehr bereits überholtes Rekordhoch aufgestellt.

Ein weiteres Warnzeichen senden die Aktienmärkte. Die Rallye ist hier ins Stocken geraten. Die von vielen erwartete Jahresendrallye in Dax, S&P 500, Nasdaq 100 & Co. könnte in diesem Jahr ausfallen. Statt einer Jahresendrallye könnte ein knackiges Korrekturszenario das Jahresfinale bestimmen. Da passt es ins Bild, dass die Aktienmärkte das Treffen zwischen Trump und Xi bzw. die Ergebnisse recht emotionslos hinnahmen. Das Thema Wachstumssorgen schwelt noch immer. Die Nachfrageseite bleibt mit Risiken behaftet.

Zusammengefasst - Ölpreis vor massiven Turbulenzen

Am Horizont zeichnen sich massive Turbulenzen ab. Welcher Art diese sein werden, bleibt abzuwarten, denn noch bewegt sich Brent Öl innerhalb der komfortablen Handelsspanne 58 US-Dollar / 60 US-Dollar auf der Unterseite und 68,5 US-Dollar / 70 US-Dollar auf der Oberseite. Erst ein Ausbruch aus der Range würde Verwerfungen provozieren. In Anbetracht der fundamentalen Lage (Stichwort Überangebot) dürfte ein Rücksetzer von Brent Öl unter die 58 US-Dollar in Richtung 50 US-Dollar bzw. 45 US-Dollar wahrscheinlicher sein als ein Ausbruch des Ölpreises in Richtung 78 US-Dollar. Die Aktienkurse der Ölkonzerne erholten sich zuletzt zwar, doch die Aufwärtsbewegungen bei BP, Shell, Exxon Mobil, Chevron etc. stehen auf tönernen Füßen. Hier ist besondere Aufmerksamkeit geboten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

