Anteil von Sparbuch und Festgeld seit 2020 rückläufig, während Fonds und ETFs deutlich zulegen (FOTO)

Frankfurt (ots) - Fehlende Beratung und mangelndes Finanzwissen bleiben wichtige

Gründe, warum viele nicht investieren



Der heutige Weltspartag bietet eine gute Gelegenheit, einen Blick auf das Spar-

und Investmentverhalten von Privatanlegerinnen und -anlegern in Deutschland zu

werfen. Wie eine aktuelle Umfrage von J.P. Morgan Asset Management zeigt, hat

sich das Anlageverhalten der Deutschen im Vergleich zu einer Befragung aus dem

Jahr 2020 spürbar verändert: Während weniger Befragte mit ihren Ersparnissen

überwiegend auf Spar- oder Festgeldkonten vertrauen, konnten Investments in

Fonds und ETFs deutlich zulegen. Damit deutet sich ein Strukturwandel im

Sparverhalten an - weg vom unrentablen Geldparken hin zu einem aktiveren,

langfristigen Vermögensaufbau.



"Das Sparbuch stand über Jahrzehnte sinnbildlich für den Weltspartag", sagt

Matthias Schulz, Managing Director bei J.P. Morgan Asset Management. "Heute

zeigt sich, dass die Deutschen den Kapitalmarkt zunehmend als einen wichtigen

Bestandteil ihres Vermögensaufbaus begreifen. Das ist eine ermutigende

Entwicklung, aus der ein höheres Renditebewusstsein und langfristige

Verantwortung für die eigene finanzielle Zukunft ablesbar sind", führt Matthias

Schulz aus.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu JP Morgan Chase! Long 288,30€ 2,12 × 13,60 Zum Produkt Short 334,02€ 2,05 × 12,39 Zum Produkt