    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJPMorgan Chase AktievorwärtsNachrichten zu JPMorgan Chase

    Befragung von Privatanlegerinnen und Privatanlegern zeigt

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anteil von Sparbuch und Festgeld seit 2020 rückläufig, während Fonds und ETFs deutlich zulegen (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Fehlende Beratung und mangelndes Finanzwissen bleiben wichtige
    Gründe, warum viele nicht investieren

    Der heutige Weltspartag bietet eine gute Gelegenheit, einen Blick auf das Spar-
    und Investmentverhalten von Privatanlegerinnen und -anlegern in Deutschland zu
    werfen. Wie eine aktuelle Umfrage von J.P. Morgan Asset Management zeigt, hat
    sich das Anlageverhalten der Deutschen im Vergleich zu einer Befragung aus dem
    Jahr 2020 spürbar verändert: Während weniger Befragte mit ihren Ersparnissen
    überwiegend auf Spar- oder Festgeldkonten vertrauen, konnten Investments in
    Fonds und ETFs deutlich zulegen. Damit deutet sich ein Strukturwandel im
    Sparverhalten an - weg vom unrentablen Geldparken hin zu einem aktiveren,
    langfristigen Vermögensaufbau.

    "Das Sparbuch stand über Jahrzehnte sinnbildlich für den Weltspartag", sagt
    Matthias Schulz, Managing Director bei J.P. Morgan Asset Management. "Heute
    zeigt sich, dass die Deutschen den Kapitalmarkt zunehmend als einen wichtigen
    Bestandteil ihres Vermögensaufbaus begreifen. Das ist eine ermutigende
    Entwicklung, aus der ein höheres Renditebewusstsein und langfristige
    Verantwortung für die eigene finanzielle Zukunft ablesbar sind", führt Matthias
    Schulz aus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu JP Morgan Chase!
    Long
    288,30€
    Basispreis
    2,12
    Ask
    × 13,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    334,02€
    Basispreis
    2,05
    Ask
    × 12,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für das "Altersvorsorgebarometer 2025" wurden im Spätsommer 2025 in Deutschland
    1.000 Frauen und Männer repräsentativ befragt. Zum Vergleich zog J.P. Morgan
    Asset Management Ergebnisse aus dem "Finanzbarometer" vom April 2020 hinzu, für
    das knapp 2.000 Frauen und Männer in Deutschland befragt wurden.

    Mehr Kapitalmarkt, weniger Sparbuch - das Sparverhalten im Wandel

    Beim aktuellen Altersvorsorgebarometer 2025 standen vor allem Fragen zum
    langfristigen Vermögensaufbau im Vordergrund. Dass sie einen Großteil ihres
    Vermögens in Tages-, Festgeld oder auf dem Sparbuch halten, gaben dabei 44,5
    Prozent der Befragten an, wobei mehrere Antworten möglich waren. Im Vergleich zu
    den Zahlen von 2020 ist dies ein massiver Rückgang um rund 20 Prozentpunkte. Im
    Corona-Jahr 2020 gaben 64,2 Prozent an, dass sie ein Sparbuch oder
    Tages-/Festgeld nutzen, wobei nicht differenziert wurde, ob sie dies für die
    kurz- oder langfristige Geldanlage nutzen.

    Gleichzeitig ist der Anteil der Investments in Fonds und ETFs von 23,1 Prozent
    im Jahr 2020 auf 31,9 Prozent im Jahr 2025 gestiegen. Auch Aktien verzeichnen
    einen leichten Zuwachs von 23,5 auf 25,2 Prozent, während Renten- und
    Lebensversicherungen an Bedeutung verlieren - hier sank der Anteil von 36,8 auf
    29,3 Prozent.

    "Das klassische Sparprodukt bleibt zwar Teil vieler Haushaltsportfolios, wird
    aber gerade für die langfristige Anlage zunehmend ergänzt oder ganz ersetzt
    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Befragung von Privatanlegerinnen und Privatanlegern zeigt Anteil von Sparbuch und Festgeld seit 2020 rückläufig, während Fonds und ETFs deutlich zulegen (FOTO) Fehlende Beratung und mangelndes Finanzwissen bleiben wichtige Gründe, warum viele nicht investieren Der heutige Weltspartag bietet eine gute Gelegenheit, einen Blick auf das Spar- und Investmentverhalten von Privatanlegerinnen und -anlegern in …