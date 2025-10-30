Befragung von Privatanlegerinnen und Privatanlegern zeigt
Anteil von Sparbuch und Festgeld seit 2020 rückläufig, während Fonds und ETFs deutlich zulegen (FOTO)
Frankfurt (ots) - Fehlende Beratung und mangelndes Finanzwissen bleiben wichtige
Gründe, warum viele nicht investieren
Der heutige Weltspartag bietet eine gute Gelegenheit, einen Blick auf das Spar-
und Investmentverhalten von Privatanlegerinnen und -anlegern in Deutschland zu
werfen. Wie eine aktuelle Umfrage von J.P. Morgan Asset Management zeigt, hat
sich das Anlageverhalten der Deutschen im Vergleich zu einer Befragung aus dem
Jahr 2020 spürbar verändert: Während weniger Befragte mit ihren Ersparnissen
überwiegend auf Spar- oder Festgeldkonten vertrauen, konnten Investments in
Fonds und ETFs deutlich zulegen. Damit deutet sich ein Strukturwandel im
Sparverhalten an - weg vom unrentablen Geldparken hin zu einem aktiveren,
langfristigen Vermögensaufbau.
"Das Sparbuch stand über Jahrzehnte sinnbildlich für den Weltspartag", sagt
Matthias Schulz, Managing Director bei J.P. Morgan Asset Management. "Heute
zeigt sich, dass die Deutschen den Kapitalmarkt zunehmend als einen wichtigen
Bestandteil ihres Vermögensaufbaus begreifen. Das ist eine ermutigende
Entwicklung, aus der ein höheres Renditebewusstsein und langfristige
Verantwortung für die eigene finanzielle Zukunft ablesbar sind", führt Matthias
Schulz aus.
Für das "Altersvorsorgebarometer 2025" wurden im Spätsommer 2025 in Deutschland
1.000 Frauen und Männer repräsentativ befragt. Zum Vergleich zog J.P. Morgan
Asset Management Ergebnisse aus dem "Finanzbarometer" vom April 2020 hinzu, für
das knapp 2.000 Frauen und Männer in Deutschland befragt wurden.
Mehr Kapitalmarkt, weniger Sparbuch - das Sparverhalten im Wandel
Beim aktuellen Altersvorsorgebarometer 2025 standen vor allem Fragen zum
langfristigen Vermögensaufbau im Vordergrund. Dass sie einen Großteil ihres
Vermögens in Tages-, Festgeld oder auf dem Sparbuch halten, gaben dabei 44,5
Prozent der Befragten an, wobei mehrere Antworten möglich waren. Im Vergleich zu
den Zahlen von 2020 ist dies ein massiver Rückgang um rund 20 Prozentpunkte. Im
Corona-Jahr 2020 gaben 64,2 Prozent an, dass sie ein Sparbuch oder
Tages-/Festgeld nutzen, wobei nicht differenziert wurde, ob sie dies für die
kurz- oder langfristige Geldanlage nutzen.
Gleichzeitig ist der Anteil der Investments in Fonds und ETFs von 23,1 Prozent
im Jahr 2020 auf 31,9 Prozent im Jahr 2025 gestiegen. Auch Aktien verzeichnen
einen leichten Zuwachs von 23,5 auf 25,2 Prozent, während Renten- und
Lebensversicherungen an Bedeutung verlieren - hier sank der Anteil von 36,8 auf
29,3 Prozent.
"Das klassische Sparprodukt bleibt zwar Teil vieler Haushaltsportfolios, wird
aber gerade für die langfristige Anlage zunehmend ergänzt oder ganz ersetzt
