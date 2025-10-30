Supermicro kündigt US-Bundesbehörde zur weiteren Expansion auf dem Bundesmarkt an - Umfangreiche Fertigung von KI-Server-Portfolio in den USA zielt auf das Bundesökosystem ab

Liefert KI-optimierte Infrastruktur und energieeffiziente Computersysteme aus der größten Konstruktions- und Fertigungsstätte im Silicon Valley, Kalifornien

Anhaltendes Wachstum in den USA mit Standorten und Talenten in ganz Amerika

SAN JOSE, Kalifornien, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Komplettanbieter von IT-Lösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher und 5G/Edge, gab heute die Gründung von Super Micro Federal LLC bekannt, um seine Expansion auf dem Bundesmarkt zu beschleunigen Das neue Unternehmen wird sich auf die Bereitstellung von leistungsstarken, energieeffizienten Lösungen konzentrieren, die in den USA entwickelt, konstruiert, validiert (und hergestellt) werden, um den sich wandelnden Anforderungen der amerikanischen Regierungsbehörden gerecht zu werden.

„Supermicro hat sich dazu verpflichtet, die US-Bundesregierung bei der Umsetzung ihrer technischen Initiativen der nächsten Generation zu unterstützen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Im Rahmen dieser Initiative wird Supermicro US-Bundesbehörden mit kompletten IT-Lösungen für Rechenzentren beliefern, die in unseren Produktionsstätten im kalifornischen Silicon Valley hergestellt und getestet werden. Mit unseren Data Center Building Block Solutions können wir den gesamten IT-Stack für eine Vielzahl von Rechenzentrumsanforderungen vollständig entwerfen und liefern."

Die organisatorische Expansion von Supermicro vertieft das Engagement des Unternehmens für amerikanische Innovation, heimische Fertigung und Lieferkette. Mit seiner Entwicklungsabteilung in den Vereinigten Staaten gewährleistet das Unternehmen eine schnellere Markteinführung und Online-Verfügbarkeit für die Bundesregierung.

Die neue Tochtergesellschaft der Bundesregierung wird die Data Center Building Block Solutions von Supermicro nutzen, um eine schnelle Anpassung und Bereitstellung von KI-fähigen Systemen zu ermöglichen. Mit seinen starken Fertigungskapazitäten in den USA liefert das Unternehmen leistungsstarke und kosteneffiziente Lösungen für Regierungsbehörden.

Mit seinem globalen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und der jüngsten Expansion im Silicon Valley baut Supermicro seine Präsenz in den Vereinigten Staaten weiter aus. Das Unternehmen prüft außerdem neue Produktionsstätten in den USA, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Diese Bemühungen spiegeln das Engagement des Unternehmens für die Förderung der amerikanischen Fertigung und die Schaffung von Arbeitsplätzen im Inland wider.