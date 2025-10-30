BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. Der Spezialist für Warenlagerlogistik habe solide Zahlen vorgelegt, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag nach dem Bericht zum dritten Quartal. Die präzisierten Jahresziele entsprächen den Erwartungen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 57,65EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 14:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
