    UBS stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Neutral" belassen. Mit den Quartalszahlen Mitte Oktober habe der Bergbaukonzern Fortschritte beim Projekt Simandou bekannt gegeben, schrieb Myles Allsop am Donnerstag. Satellitenaufnahmen zufolge erscheine die Infrastruktur vollständig zu sein./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 61,72EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 14:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Myles Allsop
    Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 52
    Kursziel alt: 52
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


