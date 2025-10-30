    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP
    JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach einer Diskussionsrunde zum Thema Nachhaltigkeit mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Overweight" belassen. Das Portfolio des Softwarekonzerns in diesem Bereich sei ein Treiber für Querverkäufe, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Die verantwortliche Managerin Sophia Mendelsohn habe hervorgehoben, dass Kompetenzen im Bereich der Nachhaltigkeit für SAP ein Wettbewerbsvorteil seien./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:44 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:44 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 224,5EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 14:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Toby Ogg
    Analysiertes Unternehmen: SAP SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 310
    Kursziel alt: 310
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


