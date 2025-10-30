    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero
    JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel nahm am Donnerstag kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor den Ergebnissen des dritten Quartals vor. Er verwies dabei auch auf jüngste Konversationen mit Vertretern des Essenslieferdienstes. Er geht weiterhin davon aus, dass der Fokus der Investoren auf den Geschäften in Korea liegen wird./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:08 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 10:32 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 22,74EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marcus Diebel
    Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34
    Kursziel alt: 34
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


