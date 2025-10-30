    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft BOEING CO auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 251 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Steigerung der Produktion des Flugzeugbauers verlaufe langsamer, aber es seien weiterhin Fortschritte erkennbar, schrieb Seth M. Seifman am Donnerstag. Die Cashflow-Erwartungen für 2026 würden belastet durch Verzögerungen beim Großraumjet 777X, die im Wesentlichen aber erwartet worden seien. Dass höhere Investitionsausgaben noch hinzukommen, sei jedoch nicht eingeplant gewesen./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:56 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:56 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,05 % und einem Kurs von 178,7EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Seth M. Seifman
    Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 240
    Kursziel alt: 251
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 240,00$, was eine Steigerung von +17,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft BOEING CO auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 251 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Steigerung der Produktion des Flugzeugbauers verlaufe langsamer, aber es seien weiterhin Fortschritte erkennbar, …