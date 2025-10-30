Bau-Turbo startet - Jetzt muss der Rohstoff-Turbo folgen

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Berlin (ots) - Heute tritt der sogenannte "Bau-Turbo" in Kraft. Die
    Bundesregierung will damit Bauverfahren vereinfachen und beschleunigen. Aus
    Sicht des Bundesverbands Mineralische Rohstoffe (MIRO) ist dieser Schritt längst
    überfällig - denn die anhaltende Baukrise zeigt sich auch deutlich bei der
    Baurohstoffproduktion.

    Zum dritten Mal in Folge ist 2024 die Nachfrage nach mineralischen
    Gesteinsrohstoffen wie Sand, Kies, Quarzsand und Naturstein um rund 30 Millionen
    Tonnen gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Nachfrage nach diesen Rohstoffen gilt
    als verlässlicher Indikator für die Bauaktivität und sie zeigt
    unmissverständlich: Es wird zu wenig gebaut.

    Rückläufige Nachfrage belegt Baukrise

    "Der Bau-Turbo ist dringend notwendig, um die Bauwirtschaft wieder in Schwung zu
    bringen. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht übersehen, dass die
    Rohstoffgewinnung selbst unter einem erheblichen Genehmigungsdruck steht",
    erklärt Susanne Funk, Mitglied der MIRO-Geschäftsführung. "Wenn die
    Baukonjunktur wieder anzieht, werden die Engpässe bei der Erweiterung und
    Erschließung von Gewinnungsstätten spürbar. Eine zu restriktive
    Genehmigungspraxis rächt sich dann doppelt - bei der Rohstoffversorgung und bei
    den Baukosten."

    Politik muss gesamte Bau-Wertschöpfungskette im Blick behalten

    Deutschland steht vor einem massiven Bau- und Sanierungsbedarf: Wohnraum,
    Verkehrswege, Energie- und Wasserinfrastruktur müssen in den kommenden Jahren
    erneuert und erweitert werden. Dafür werden große Mengen mineralischer Rohstoffe
    benötigt. "Ein Bau-Turbo ohne einen funktionierenden Rohstoff-Turbo wird ins
    Leere laufen", so Funk weiter. "Die Politik muss daher auch in der
    Rohstoffpolitik auf Beschleunigung setzen - insbesondere bei Raumordnung,
    Genehmigungen und Planfeststellung."

    MIRO begrüßt den politischen Willen, Verfahren zu vereinfachen und Hemmnisse
    abzubauen. Entscheidend sei nun, dass diese Beschleunigung entlang der gesamten
    Wertschöpfungskette des Bauens greift - von der Rohstoffgewinnung über die
    Baustoffproduktion bis zur Umsetzung der Bauvorhaben.

    Verfasst von news aktuell
