Bau-Turbo startet - Jetzt muss der Rohstoff-Turbo folgen

Berlin (ots) - Heute tritt der sogenannte "Bau-Turbo" in Kraft. Die

Bundesregierung will damit Bauverfahren vereinfachen und beschleunigen. Aus

Sicht des Bundesverbands Mineralische Rohstoffe (MIRO) ist dieser Schritt längst

überfällig - denn die anhaltende Baukrise zeigt sich auch deutlich bei der

Baurohstoffproduktion.



Zum dritten Mal in Folge ist 2024 die Nachfrage nach mineralischen

Gesteinsrohstoffen wie Sand, Kies, Quarzsand und Naturstein um rund 30 Millionen

Tonnen gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Nachfrage nach diesen Rohstoffen gilt

als verlässlicher Indikator für die Bauaktivität und sie zeigt

unmissverständlich: Es wird zu wenig gebaut.





Rückläufige Nachfrage belegt Baukrise



"Der Bau-Turbo ist dringend notwendig, um die Bauwirtschaft wieder in Schwung zu

bringen. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht übersehen, dass die

Rohstoffgewinnung selbst unter einem erheblichen Genehmigungsdruck steht",

erklärt Susanne Funk, Mitglied der MIRO-Geschäftsführung. "Wenn die

Baukonjunktur wieder anzieht, werden die Engpässe bei der Erweiterung und

Erschließung von Gewinnungsstätten spürbar. Eine zu restriktive

Genehmigungspraxis rächt sich dann doppelt - bei der Rohstoffversorgung und bei

den Baukosten."



Politik muss gesamte Bau-Wertschöpfungskette im Blick behalten



Deutschland steht vor einem massiven Bau- und Sanierungsbedarf: Wohnraum,

Verkehrswege, Energie- und Wasserinfrastruktur müssen in den kommenden Jahren

erneuert und erweitert werden. Dafür werden große Mengen mineralischer Rohstoffe

benötigt. "Ein Bau-Turbo ohne einen funktionierenden Rohstoff-Turbo wird ins

Leere laufen", so Funk weiter. "Die Politik muss daher auch in der

Rohstoffpolitik auf Beschleunigung setzen - insbesondere bei Raumordnung,

Genehmigungen und Planfeststellung."



MIRO begrüßt den politischen Willen, Verfahren zu vereinfachen und Hemmnisse

abzubauen. Entscheidend sei nun, dass diese Beschleunigung entlang der gesamten

Wertschöpfungskette des Bauens greift - von der Rohstoffgewinnung über die

Baustoffproduktion bis zur Umsetzung der Bauvorhaben.



Pressekontakt:



Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. - MIRO

Susanne Funk (Geschäftsführerin Politik & Kommunikation)

Tel.: 030 2021 5660

mailto:berlin@bv-miro.org

Sascha Kruchen (Pressearbeit)

Tel.: 0171 8139799

mailto:kruchen@bv-miro.org

http://www.bv-miro.org



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132993/6148356

OTS: Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. - MIRO







