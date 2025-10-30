Cardinal Health - Aktie legt am 30.10.2025 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Cardinal Health Aktie. Mit einer Performance von +16,26 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Cardinal Health ist ein führendes Unternehmen im Gesundheitssektor, das pharmazeutische und medizinische Produkte sowie Logistiklösungen anbietet. Es konkurriert mit McKesson und AmerisourceBergen und hebt sich durch ein starkes Vertriebsnetzwerk und innovative Lieferkettenlösungen ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Cardinal Health Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +3,69 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,23 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Cardinal Health um +24,02 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,23 % geändert.

Cardinal Health Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,67 % 1 Monat +7,23 % 3 Monate +3,69 % 1 Jahr +38,86 %

Informationen zur Cardinal Health Aktie

Es gibt 238 Mio. Cardinal Health Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,55 Mrd.EUR wert.

Cardinal Health Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cardinal Health Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cardinal Health Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.