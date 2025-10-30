    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt Puma auf 'Underweight' - Ziel 16 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Puma auf "Underweight" mit 16 Euro.
    • Erwartungen des Sportherstellers wurden nicht erfüllt.
    • Neues Management muss Trendwende dringend schaffen.
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma nach Quartalszahlen und einem Strategie-Update mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Der Sportwarenhersteller habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Wendy Liu am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Management unter dem neuen Chef habe noch einiges zu tun, um eine Trendwende zu erreichen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 16 Euro

