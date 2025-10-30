JPMorgan belässt Puma auf 'Underweight' - Ziel 16 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,77 % und einem Kurs von 19,51 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 14:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -5,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,59 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,86 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -16,23 %/+83,25 % bedeutet.