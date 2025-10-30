ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Puma auf 'Underweight' - Ziel 16 Euro
- JPMorgan belässt Puma auf "Underweight" mit 16 Euro.
- Erwartungen des Sportherstellers wurden nicht erfüllt.
- Neues Management muss Trendwende dringend schaffen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma nach Quartalszahlen und einem Strategie-Update mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Der Sportwarenhersteller habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Wendy Liu am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Management unter dem neuen Chef habe noch einiges zu tun, um eine Trendwende zu erreichen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,77 % und einem Kurs von 19,51 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 14:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -5,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,59 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,86 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -16,23 %/+83,25 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 16 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nur zur Info weil ich jetzt wiederholt gelesen habe: der Handel in USA läuft bereits – Zeitumstellung
Nicht alle Anleger denken kurzfristig!!Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Mal schauen, was die Analysten dazu sagen werden.