DZ BANK stuft GSK auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für GSK von 1550 auf 1700 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die langjährige Konzernchefin Emma Walmsley verabschiede sich mit einer erneuten Erhöhung des Ausblicks, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für ihren Nachfolger Luke Miels werde die Messlatte damit noch einmal etwas höher gelegt. Erhöhte Erwartungen spiegelten sich im Bewertungsniveau der Aktie aber schon ausreichend wider./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 09:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 20,02EUR auf Tradegate (30. Oktober 2025, 14:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Elmar Kraus

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

