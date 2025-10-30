ANALYSE-FLASH
RBC belässt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro
- RBC belässt VW auf "Outperform" mit 130 Euro Ziel.
- Q3-Zahlen übertreffen Erwartungen, weniger Sondereffekte.
- VW rechnet 2026 mit Ergebnis am oberen Ende der Spanne.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Der Autobauer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan am Donnerstag. Dies stehe aber im Zusammenhang mit niedrigeren Sondereinflüssen. Für das Jahr 2026 rechneten die Wolfsburger nun mit einem Ergebnis am oberen Ende der Spanne. Er bleibt der Ansicht, dass der Konsens für das kommende Jahr zu niedrig plant, zumal sich im Handelskonflikt mit Mexiko und Kanada eine Lösung abzeichne./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:55 / EDT
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 90,66 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,65 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von -3,55 %/+65,19 % bedeutet.
