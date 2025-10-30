    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing

    ANALYSE-FLASH

    RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 250 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Boeing auf "Outperform" mit 250 USD.
    • Hohe Kosten für verschobene 777X-Auslieferung im Fokus.
    • Positive Barmittelentwicklung und Rüstungsstabilität.
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 250 Dollar
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Im Fokus der Quartalszahlenvorlage hätten die überraschend hohen Kosten für die erneut verschobene Auslieferung des Großraumjets 777X gestanden, schrieb Ken Herbert am Mittwochabend. Dies überschatte indes viele erfreuliche Aspekte wie etwa die erstmals seit 2023 positive Barmittelentwicklung und die anhaltende Stabilität im Rüstungsgeschäft. Den Einfluss der verschobenen 777X-Auslieferung auf die Barmittelentwicklung 2026 preisten die Konsensprognosen wohl zudem schon ein./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:52 / EDT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,55 % und einem Kurs von 177,8 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -1,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 133,33 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 287,00USD was eine Bandbreite von +36,67 %/+63,44 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 250 US-Dollar

