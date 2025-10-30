ANALYSE-FLASH
RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 250 Dollar
- RBC belässt Boeing auf "Outperform" mit 250 USD.
- Hohe Kosten für verschobene 777X-Auslieferung im Fokus.
- Positive Barmittelentwicklung und Rüstungsstabilität.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Im Fokus der Quartalszahlenvorlage hätten die überraschend hohen Kosten für die erneut verschobene Auslieferung des Großraumjets 777X gestanden, schrieb Ken Herbert am Mittwochabend. Dies überschatte indes viele erfreuliche Aspekte wie etwa die erstmals seit 2023 positive Barmittelentwicklung und die anhaltende Stabilität im Rüstungsgeschäft. Den Einfluss der verschobenen 777X-Auslieferung auf die Barmittelentwicklung 2026 preisten die Konsensprognosen wohl zudem schon ein./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:52 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,55 % und einem Kurs von 177,8 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -1,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 133,33 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 287,00USD was eine Bandbreite von +36,67 %/+63,44 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 250 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Boeing - 850471 - US0970231058
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Boeing. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die prominentesten und folgenschwersten Abstürze, bei denen Boeing die Hauptverantwortung zugeschrieben wurde, sind die der Boeing 737 MAX:
* Lion Air Flug 610 (Oktober 2018): 189 Todesopfer
* Ethiopian Airlines Flug 302 (März 2019): 157 Todesopfer
Gesamt für 737 MAX: 346 Todesopfer
Diese beiden Abstürze führten zum weltweiten Flugverbot der 737 MAX und gelten als die größte Krise in der Geschichte von Boeing.
Darüber hinaus gab es weitere schwerwiegende Abstürze von Boeing-Flugzeugen in den letzten 20 Jahren, bei denen Boeing zwar nicht die alleinige, aber oft eine "verwickelte" Rolle spielte, sei es durch technische Aspekte des Flugzeugs oder im Kontext der Untersuchung:
* Air India Express Flug 812 (Mai 2010): Eine Boeing 737-800 schoss bei der Landung über die Landebahn hinaus und ging in Flammen auf. 158 Todesopfer. (Ursachen waren eine Kombination aus Pilotenfehler und anderen Faktoren.)
* China Eastern Airlines Flug 5735 (März 2022): Eine Boeing 737-800 stürzte in China ab. 132 Todesopfer. (Die Ursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.)
* Jeju Air Flug (Dezember 2024 - in den Suchergebnissen erwähnt): Eine Boeing 737-8AS schoss über die Landebahn hinaus und explodierte. 179 Todesopfer. (Berichte deuten auf Probleme mit dem Fahrwerk hin.)
* Aktueller Absturz in Indien (Juni 2025 - in den Suchergebnissen erwähnt): Eine Boeing 787 stürzte ab. Über 290 Todesopfer. (Ursachen noch in Klärung.)
* Sriwijaya Air Flug 182 (Januar 2021): Eine Boeing 737-500 stürzte in Indonesien ins Meer. 62 Todesopfer.
Diese Liste ist nicht erschöpfend, da es in 20 Jahren viele Flugbewegungen und auch kleinere Zwischenfälle gegeben hat..
https://www.aeroinside.com/aircraft-type/b788/boeing-787-8-dreamliner#