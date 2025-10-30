RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 250 Dollar

Bluetenpracht schrieb 13.06.25, 21:23

Hier mal eine Liste des Boeing Grauens (Quelle gemini):



Die prominentesten und folgenschwersten Abstürze, bei denen Boeing die Hauptverantwortung zugeschrieben wurde, sind die der Boeing 737 MAX:

* Lion Air Flug 610 (Oktober 2018): 189 Todesopfer

* Ethiopian Airlines Flug 302 (März 2019): 157 Todesopfer

Gesamt für 737 MAX: 346 Todesopfer

Diese beiden Abstürze führten zum weltweiten Flugverbot der 737 MAX und gelten als die größte Krise in der Geschichte von Boeing.

Darüber hinaus gab es weitere schwerwiegende Abstürze von Boeing-Flugzeugen in den letzten 20 Jahren, bei denen Boeing zwar nicht die alleinige, aber oft eine "verwickelte" Rolle spielte, sei es durch technische Aspekte des Flugzeugs oder im Kontext der Untersuchung:

* Air India Express Flug 812 (Mai 2010): Eine Boeing 737-800 schoss bei der Landung über die Landebahn hinaus und ging in Flammen auf. 158 Todesopfer. (Ursachen waren eine Kombination aus Pilotenfehler und anderen Faktoren.)

* China Eastern Airlines Flug 5735 (März 2022): Eine Boeing 737-800 stürzte in China ab. 132 Todesopfer. (Die Ursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.)

* Jeju Air Flug (Dezember 2024 - in den Suchergebnissen erwähnt): Eine Boeing 737-8AS schoss über die Landebahn hinaus und explodierte. 179 Todesopfer. (Berichte deuten auf Probleme mit dem Fahrwerk hin.)

* Aktueller Absturz in Indien (Juni 2025 - in den Suchergebnissen erwähnt): Eine Boeing 787 stürzte ab. Über 290 Todesopfer. (Ursachen noch in Klärung.)

* Sriwijaya Air Flug 182 (Januar 2021): Eine Boeing 737-500 stürzte in Indonesien ins Meer. 62 Todesopfer.

Diese Liste ist nicht erschöpfend, da es in 20 Jahren viele Flugbewegungen und auch kleinere Zwischenfälle gegeben hat..