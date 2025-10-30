ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Meta auf 810 Dollar - 'Outperform'
- RBC senkt Kursziel für Meta auf 810 US-Dollar.
- Einstufung bleibt bei "Outperform" trotz Herausforderungen.
- Prognose für Q4 schwächer, höhere Ausgaben erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 840 auf 810 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Auswertung der Ergebnisse sei eine Herausforderung, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Er verwies dabei auf eine schwächere Prognose für das vierte Quartal, gesteigerte Betriebs- und Investitionsausgaben für 2026 und ein KI-Produktportfolio, das sich in den Augen vieler Investoren erst noch beweisen müsse. Er hob zwar seine Schätzungen für den Umsatz, kürzte sie aber für den Gewinn je Aktie./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:55 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,91 % und einem Kurs von 573,2 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -4,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 876,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 800,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 950,00USD was eine Bandbreite von +39,74 %/+65,94 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 810 US-Dollar
