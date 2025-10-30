    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 675 Dollar

    • Jefferies belässt Microsoft auf "Buy" mit 675 USD.
    • Solide Ergebnisse für Microsoft, Meta und Alphabet.
    • Hoher Investitionsbedarf im Bereich Künstliche Intelligenz.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Brent Thill attestierte den US-Tech-Riesen Meta, Microsoft und Alphabet am Donnerstag insgesamt solide Resultate mit Auftragsbeständen in "schwindelnder Höhe". Microsoft habe dabei in allen anderen Bereichen besser abgeschnitten als erwartet. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz sei der Investitionshunger unersättlich./tih/ag
    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 457,4 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -0,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 644,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +26,79 %/+48,84 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 675 US-Dollar

