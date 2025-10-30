ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Meta auf 800 Dollar - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Meta-Kursziel auf 800 US-Dollar.
- Einstufung bleibt auf "Overweight" trotz Rückgang.
- Höhere Investitionen für 2026 als erwartet geplant.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 875 auf 800 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für entscheidend hält Doug Anmuth in seinem Kommentar vom Donnerstag, der auch auf die nachbörslich negative Kursreaktion verweist, dass der Social-Media- und Technologieriese für 2026 nun nicht mehr mit ähnlich hohen, sondern mit deutlich höheren Investitionen als im laufenden Jahr plane. Das sei zwar angesichts des Branchentrends keine Überraschung. Die Kosten seien im Vergleich zu Google und Amazon aber sehr viel höher, da diese Unternehmen größer seien und anders als Meta über ein Cloud-Geschäft verfügten, mit dem sie das Thema Künstliche Intelligenz (KI) unmittelbar monetarisieren könnten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:47 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,91 % und einem Kurs von 573,2 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -4,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 876,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 800,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 950,00USD was eine Bandbreite von +39,71 %/+65,91 % bedeutet.
