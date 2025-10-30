    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Ziel für Meta auf 800 Dollar - 'Overweight'

    • JPMorgan senkt Meta-Kursziel auf 800 US-Dollar.
    • Einstufung bleibt auf "Overweight" trotz Rückgang.
    • Höhere Investitionen für 2026 als erwartet geplant.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Meta auf 800 Dollar - 'Overweight'
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 875 auf 800 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für entscheidend hält Doug Anmuth in seinem Kommentar vom Donnerstag, der auch auf die nachbörslich negative Kursreaktion verweist, dass der Social-Media- und Technologieriese für 2026 nun nicht mehr mit ähnlich hohen, sondern mit deutlich höheren Investitionen als im laufenden Jahr plane. Das sei zwar angesichts des Branchentrends keine Überraschung. Die Kosten seien im Vergleich zu Google und Amazon aber sehr viel höher, da diese Unternehmen größer seien und anders als Meta über ein Cloud-Geschäft verfügten, mit dem sie das Thema Künstliche Intelligenz (KI) unmittelbar monetarisieren könnten./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:47 / EDT

    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 800 US-Dollar

