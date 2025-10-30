JPMorgan senkt Ziel für Meta auf 800 Dollar - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,91 % und einem Kurs von 573,2 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -4,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Bil..

Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 876,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 800,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 950,00USD was eine Bandbreite von +39,71 %/+65,91 % bedeutet.