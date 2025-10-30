Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point gibt die ...

Check Point gibt die Finanzergebnisse zum dritten Quartal 2025 bekannt Redwood City, Kalifornien (ots) - Check Point Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), öffnet seine Bücher zum dritten Quartal 2025, das am 30. September 2025 endete.

- Berechnete Rechnungsbeträge * : 672 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

- Umsatz: 678 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

- Einnahmen aus Sicherheits-Abonnements: 305 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von zehn Prozent.

- Betriebsergebnis nach GAAP: 199 Millionen US-Dollar, was 29 Prozent des Umsatzes entspricht.

- Nicht-GAAP Betriebsergebnis: 282 Millionen US-Dollar, was 42 Prozent des Umsatzes entspricht.

- Gewinn je Aktie nach GAAP: 3,28 US-Dollar, ein Anstieg von 79 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

- Nicht-GAAP Gewinn je Aktie: 3,94 US-Dollar, ein Anstieg von 75 Prozent.

"Check Point hat im dritten Quartal starke Ergebnisse erzielt. Diese sind auf die gestiegene Nachfrage unseres Portfolios, einschließlich Hybrid-Mesh-Netzwerk, Workspace und External Risk Management (ERM), zurückzuführen", erklärt Nadav Zafrir, CEO von Check Point Software Technologies. Weiter: "Wir haben unsere AI-First-Strategie durch die strategische Übernahme von Lakera vorangetrieben und unsere Position gestärkt, um eine umfassende, vollständig KI-gestützte Sicherheitsplattform anzubieten und unsere Führungsrolle im Bereich der Cyber-Abwehr der nächsten Generation auszubauen."



* Die berechneten Rechnungsbeträge sind eine Kennzahl, die sich aus den gemäß GAAP erfassten Gesamterlösen zuzüglich der Veränderung der gesamten abgegrenzten Erlöse während des Berichtszeitraums ergibt.



