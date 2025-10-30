    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz hofft auf Ende des Zollstreits zwischen USA und China

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz optimistisch über US-China Handelsvereinbarungen.
    • Auswirkungen auf europäischen Handel sind erheblich.
    • Zölle sind keine Lösung für Handelskonflikte.

    ANKARA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich nach den verkündeten Teileinigungen im Zoll- und Handelsstreit zwischen den USA und China vorsichtig optimistisch gezeigt. Seine Beurteilung sei nur vorläufig, weil er die abschließenden Vereinbarungen noch nicht kenne. "Aber es ist hoffentlich eine Vereinbarung, die jetzt auch im Sinne eines befriedeten Konfliktes um die Zölle trägt", sagte der CDU-Politiker bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara.

    Was zwischen den USA und China passiere, habe unmittelbare Auswirkungen auf den Handel der europäischen Mitgliedsstaaten. "Wir sind von Entscheidungen der chinesischen Staatsführung unmittelbar betroffen, wenn es etwa um die Ausfuhrgenehmigung von bestimmten Rohstoffen geht." Er könne nur seiner Hoffnung Ausdruck geben, dass es zu einer tragfähigen Lösung komme. Zölle halte man nicht für die richtige Antwort, um Konflikte oder Handelsungleichgewichte auszugleichen.

    Nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping hatte Trump Teileinigungen verkündet. Details sind aber noch offen./jr/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz hofft auf Ende des Zollstreits zwischen USA und China Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich nach den verkündeten Teileinigungen im Zoll- und Handelsstreit zwischen den USA und China vorsichtig optimistisch gezeigt. Seine Beurteilung sei nur vorläufig, weil er die abschließenden Vereinbarungen noch …