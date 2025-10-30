ANALYSE-FLASH
UBS belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 274 Euro
- UBS belässt Adidas auf "Buy" mit Kursziel 274 Euro.
- Negative Reaktion auf Quartalsbericht als übertrieben.
- Positive Signale für Markendynamik identifiziert.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf den Quartalsbericht des Sportwarenherstellers erscheine übertrieben, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Er machte indes positive Signale für die Markendynamik aus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 01:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 166,7 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -11,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,98 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +26,01 %/+68,02 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 274 Euro
Natürlich sehe ich auch lieber steigende Kurse.
Jedenfalls ein sehr guter Zeitpunkt um einzusteigen bzw. nachzukaufen.