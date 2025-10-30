    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 280 Euro

    • Deutsche Bank bleibt bei "Buy" für Adidas.
    • Kursziel von 280 Euro trotz Kurseinbruch.
    • Antriebsvakuum bis 2026 als Hauptproblem.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Der Kurseinbruch nach den endgültigen Quartalszahlen sei schwer zu erklären und nicht gerechtfertigt, schrieb Adam Cochrane in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Es gebe lediglich geringfügige Belastungsfaktoren. Das größte Problem sei ein gewisses Antriebsvakuum bis zum Jahresausblick 2026 im März./ag/ajx

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 166,7 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -11,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 30,02 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +26,01 %/+68,02 % bedeutet.


