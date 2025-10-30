Deutsche Bank Research belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 280 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 166,7 auf Tradegate (30. Oktober 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -11,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 30,02 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +26,01 %/+68,02 % bedeutet.