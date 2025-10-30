    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    DocuWare eröffnet DocuWare AI Hub für zukunftsweisende KI-Forschung und Entwicklung

    Germering (ots) - DocuWare, ein führender Anbieter von Lösungen für
    Dokumentenmanagement und Workflow-Automatisierung, baut mit dem globalen
    DocuWare AI Hub ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum auf, das künftig
    als zentrale Innovationsplattform für angewandte KI dient. Ziel ist es, sichere,
    proprietäre KI-Lösungen für die intelligente Prozessautomatisierung im
    Dokumentenmanagement zu schaffen, die strengen ethischen Vorgaben und
    Datenschutzstandards entsprechen und mit Regularien wie dem EU AI Act 2025 im
    Einklang stehen. Mit der Gründung des DocuWare AI Hubs will DocuWare den mit der
    Übernahme des KI-Softwareunternehmens natif.ai Anfang 2024 begonnen Schritt zum
    gezielten Einsatz von KI nun noch konsequenter gehen.

    Der DocuWare AI Hub bündelt zukünftig Know-how, Produktentwicklung und Forschung
    - für schnellere Innovationen und mehr Unabhängigkeit von externen Anbietern.
    Partner und Kunden profitieren von einem erweiterten KI-Angebot innerhalb der
    DocuWare Produktpalette.

    Dr. Michael Berger, CEO von DocuWare , erklärt: "Die Zukunft gehört der
    angewandten KI - sie schafft eine völlig neue Nutzererfahrung und erschließt
    zusätzliche Nutzungs- und Automatisierungspotenziale im Dokumentenmanagement.
    Durch die Übernahme von natif.ai haben wir uns frühzeitig tiefgreifende
    KI-Kompetenzen gesichert. Im DocuWare AI Hub bündeln wir all unser KI-Know-how
    jetzt unter einem Dach, um innovative Technologien zu realisieren und direkt in
    unsere Lösungen einfließen zu lassen. So festigen wir nicht nur unsere
    Marktführerschaft als Cloud-ECM-Anbieter, sondern sichern uns zugleich auch eine
    führende Rolle im Bereich KI."

    Partnerschaften mit dem lokal ansässigen Deutschen Forschungszentrum für
    Künstliche Intelligenz (DFKI) und renommierten Universitäten ermöglichen es dem
    DocuWare AI Hub, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die
    Produktentwicklung einfließen zu lassen. Das Ergebnis ist ein kontinuierlich
    wachsendes Angebot an KI-basierten Funktionen wie DocuWare IDP, KI-basierter
    Suchfunktionen und Agentic Automation innerhalb der DocuWare ECM-Plattform.

    Manuel Zapp, Mitgründer von natif.ai, übernimmt die Position des Vice President
    AI, ist gleichzeitig Executive Advisor AI Strategy und leitet das globale
    DocuWare AI Hub Team vom DocuWare Standort Saarbrücken aus. Sein Mitgründer
    Johannes Korves wird künftig als Executive Advisor Corporate Strategy für
    DocuWare tätig sein.

    Das DocuWare AI Hub Team, bestehend aus hochqualifizierten Mitarbeitenden, wird
    seine Ressourcen auf folgende Schlüsselbereiche konzentrieren:

    Entwicklung grundlegender Technologien

    - Aufbau proprietärer Foundation-Modelle, insbesondere kompakter,
    spezialisierter LLMs für Agentic AI
    - Kontinuierliche Weiterentwicklung der OCR-Technologie und Adaption für
    Gen-AI-Anwendungen
    - KI-Lösungen, die unterschiedliche Dateiformate innerhalb von DocuWare für LLMs
    interpretier- und nutzbar machen

    Allgemeine Produktentwicklung

    - Gezielte Weiterentwicklung von DocuWare IDP - einem Kernprodukt, das erheblich
    vom Potenzial von Gen-AI profitiert
    - Gewährleistung eines einheitlichen, konsistenten Produkterlebnisses für alle
    KI-Lösungen in DocuWare
    - Entwicklung intelligenter Assistenten und Agentic Automation-Lösungen - mit
    ChatGPT- ähnlichen Interaktionen auf Basis firmeneigener Daten und unter
    Einhaltung höchster Datenschutzstandards

    Hier klicken für weitere Informationen.
    (https://start.docuware.com/de/docuware-ai-hub)

    Über DocuWare

    DocuWare (https://start.docuware.com/about) bietet Lösungen für
    Dokumenten-Management und Workflow-Automatisierung. Gemeinsam mit seinem über
    800 Partner umfassenden Netzwerk unterstützt DocuWare mehr als 20.000 Kunden in
    100+ Ländern dabei, ihre Arbeit durch die Digitalisierung, Automatisierung und
    Transformation von Schlüsselprozessen zu vereinfachen. DocuWare hat seinen
    Hauptsitz in Deutschland. DocuWare's Mitarbeitende auf der ganzen Welt
    unterstützen Kunden in Amerika, EMEA und APAC. Weitere Niederlassungen des
    Unternehmens befinden sich in Beacon (New York), Frankreich, Spanien, Bulgarien,
    und im Vereinigten Königreich. Mehr erfahren
    (https://start.docuware.com/de/%C3%BCber-docuware) .

