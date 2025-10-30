DocuWare eröffnet DocuWare AI Hub für zukunftsweisende KI-Forschung und Entwicklung

Germering (ots) - DocuWare, ein führender Anbieter von Lösungen für

Dokumentenmanagement und Workflow-Automatisierung, baut mit dem globalen

DocuWare AI Hub ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum auf, das künftig

als zentrale Innovationsplattform für angewandte KI dient. Ziel ist es, sichere,

proprietäre KI-Lösungen für die intelligente Prozessautomatisierung im

Dokumentenmanagement zu schaffen, die strengen ethischen Vorgaben und

Datenschutzstandards entsprechen und mit Regularien wie dem EU AI Act 2025 im

Einklang stehen. Mit der Gründung des DocuWare AI Hubs will DocuWare den mit der

Übernahme des KI-Softwareunternehmens natif.ai Anfang 2024 begonnen Schritt zum

gezielten Einsatz von KI nun noch konsequenter gehen.



Der DocuWare AI Hub bündelt zukünftig Know-how, Produktentwicklung und Forschung

- für schnellere Innovationen und mehr Unabhängigkeit von externen Anbietern.

Partner und Kunden profitieren von einem erweiterten KI-Angebot innerhalb der

DocuWare Produktpalette.





Dr. Michael Berger, CEO von DocuWare , erklärt: "Die Zukunft gehört der

angewandten KI - sie schafft eine völlig neue Nutzererfahrung und erschließt

zusätzliche Nutzungs- und Automatisierungspotenziale im Dokumentenmanagement.

Durch die Übernahme von natif.ai haben wir uns frühzeitig tiefgreifende

KI-Kompetenzen gesichert. Im DocuWare AI Hub bündeln wir all unser KI-Know-how

jetzt unter einem Dach, um innovative Technologien zu realisieren und direkt in

unsere Lösungen einfließen zu lassen. So festigen wir nicht nur unsere

Marktführerschaft als Cloud-ECM-Anbieter, sondern sichern uns zugleich auch eine

führende Rolle im Bereich KI."



Partnerschaften mit dem lokal ansässigen Deutschen Forschungszentrum für

Künstliche Intelligenz (DFKI) und renommierten Universitäten ermöglichen es dem

DocuWare AI Hub, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die

Produktentwicklung einfließen zu lassen. Das Ergebnis ist ein kontinuierlich

wachsendes Angebot an KI-basierten Funktionen wie DocuWare IDP, KI-basierter

Suchfunktionen und Agentic Automation innerhalb der DocuWare ECM-Plattform.



Manuel Zapp, Mitgründer von natif.ai, übernimmt die Position des Vice President

AI, ist gleichzeitig Executive Advisor AI Strategy und leitet das globale

DocuWare AI Hub Team vom DocuWare Standort Saarbrücken aus. Sein Mitgründer

Johannes Korves wird künftig als Executive Advisor Corporate Strategy für

DocuWare tätig sein.



Das DocuWare AI Hub Team, bestehend aus hochqualifizierten Mitarbeitenden, wird

seine Ressourcen auf folgende Schlüsselbereiche konzentrieren:



Entwicklung grundlegender Technologien



- Aufbau proprietärer Foundation-Modelle, insbesondere kompakter,

spezialisierter LLMs für Agentic AI

- Kontinuierliche Weiterentwicklung der OCR-Technologie und Adaption für

Gen-AI-Anwendungen

- KI-Lösungen, die unterschiedliche Dateiformate innerhalb von DocuWare für LLMs

interpretier- und nutzbar machen



Allgemeine Produktentwicklung



- Gezielte Weiterentwicklung von DocuWare IDP - einem Kernprodukt, das erheblich

vom Potenzial von Gen-AI profitiert

- Gewährleistung eines einheitlichen, konsistenten Produkterlebnisses für alle

KI-Lösungen in DocuWare

- Entwicklung intelligenter Assistenten und Agentic Automation-Lösungen - mit

ChatGPT- ähnlichen Interaktionen auf Basis firmeneigener Daten und unter

Einhaltung höchster Datenschutzstandards



