DocuWare eröffnet DocuWare AI Hub für zukunftsweisende KI-Forschung und Entwicklung
Germering (ots) - DocuWare, ein führender Anbieter von Lösungen für
Dokumentenmanagement und Workflow-Automatisierung, baut mit dem globalen
DocuWare AI Hub ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum auf, das künftig
als zentrale Innovationsplattform für angewandte KI dient. Ziel ist es, sichere,
proprietäre KI-Lösungen für die intelligente Prozessautomatisierung im
Dokumentenmanagement zu schaffen, die strengen ethischen Vorgaben und
Datenschutzstandards entsprechen und mit Regularien wie dem EU AI Act 2025 im
Einklang stehen. Mit der Gründung des DocuWare AI Hubs will DocuWare den mit der
Übernahme des KI-Softwareunternehmens natif.ai Anfang 2024 begonnen Schritt zum
gezielten Einsatz von KI nun noch konsequenter gehen.
Der DocuWare AI Hub bündelt zukünftig Know-how, Produktentwicklung und Forschung
- für schnellere Innovationen und mehr Unabhängigkeit von externen Anbietern.
Partner und Kunden profitieren von einem erweiterten KI-Angebot innerhalb der
DocuWare Produktpalette.
Dr. Michael Berger, CEO von DocuWare , erklärt: "Die Zukunft gehört der
angewandten KI - sie schafft eine völlig neue Nutzererfahrung und erschließt
zusätzliche Nutzungs- und Automatisierungspotenziale im Dokumentenmanagement.
Durch die Übernahme von natif.ai haben wir uns frühzeitig tiefgreifende
KI-Kompetenzen gesichert. Im DocuWare AI Hub bündeln wir all unser KI-Know-how
jetzt unter einem Dach, um innovative Technologien zu realisieren und direkt in
unsere Lösungen einfließen zu lassen. So festigen wir nicht nur unsere
Marktführerschaft als Cloud-ECM-Anbieter, sondern sichern uns zugleich auch eine
führende Rolle im Bereich KI."
Partnerschaften mit dem lokal ansässigen Deutschen Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI) und renommierten Universitäten ermöglichen es dem
DocuWare AI Hub, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die
Produktentwicklung einfließen zu lassen. Das Ergebnis ist ein kontinuierlich
wachsendes Angebot an KI-basierten Funktionen wie DocuWare IDP, KI-basierter
Suchfunktionen und Agentic Automation innerhalb der DocuWare ECM-Plattform.
Manuel Zapp, Mitgründer von natif.ai, übernimmt die Position des Vice President
AI, ist gleichzeitig Executive Advisor AI Strategy und leitet das globale
DocuWare AI Hub Team vom DocuWare Standort Saarbrücken aus. Sein Mitgründer
Johannes Korves wird künftig als Executive Advisor Corporate Strategy für
DocuWare tätig sein.
Das DocuWare AI Hub Team, bestehend aus hochqualifizierten Mitarbeitenden, wird
seine Ressourcen auf folgende Schlüsselbereiche konzentrieren:
Entwicklung grundlegender Technologien
- Aufbau proprietärer Foundation-Modelle, insbesondere kompakter,
spezialisierter LLMs für Agentic AI
- Kontinuierliche Weiterentwicklung der OCR-Technologie und Adaption für
Gen-AI-Anwendungen
- KI-Lösungen, die unterschiedliche Dateiformate innerhalb von DocuWare für LLMs
interpretier- und nutzbar machen
Allgemeine Produktentwicklung
- Gezielte Weiterentwicklung von DocuWare IDP - einem Kernprodukt, das erheblich
vom Potenzial von Gen-AI profitiert
- Gewährleistung eines einheitlichen, konsistenten Produkterlebnisses für alle
KI-Lösungen in DocuWare
- Entwicklung intelligenter Assistenten und Agentic Automation-Lösungen - mit
ChatGPT- ähnlichen Interaktionen auf Basis firmeneigener Daten und unter
Einhaltung höchster Datenschutzstandards
Über DocuWare
DocuWare (https://start.docuware.com/about) bietet Lösungen für
Dokumenten-Management und Workflow-Automatisierung. Gemeinsam mit seinem über
800 Partner umfassenden Netzwerk unterstützt DocuWare mehr als 20.000 Kunden in
100+ Ländern dabei, ihre Arbeit durch die Digitalisierung, Automatisierung und
Transformation von Schlüsselprozessen zu vereinfachen. DocuWare hat seinen
Hauptsitz in Deutschland. DocuWare's Mitarbeitende auf der ganzen Welt
unterstützen Kunden in Amerika, EMEA und APAC. Weitere Niederlassungen des
Unternehmens befinden sich in Beacon (New York), Frankreich, Spanien, Bulgarien,
und im Vereinigten Königreich. Mehr erfahren
(https://start.docuware.com/de/%C3%BCber-docuware) .
Pressekontakt:
DocuWare Europe GmbH
Felicia Ruf
PR & Communications Manager (DACH)
mailto:felicia.ruf@docuware.com
Tel: +49.89.894433-150
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52804/6148393
OTS: DocuWare GmbH
Über DocuWare
DocuWare (https://start.docuware.com/about) bietet Lösungen für
Dokumenten-Management und Workflow-Automatisierung. Gemeinsam mit seinem über
800 Partner umfassenden Netzwerk unterstützt DocuWare mehr als 20.000 Kunden in
100+ Ländern dabei, ihre Arbeit durch die Digitalisierung, Automatisierung und
Transformation von Schlüsselprozessen zu vereinfachen. DocuWare hat seinen
Hauptsitz in Deutschland. DocuWare's Mitarbeitende auf der ganzen Welt
unterstützen Kunden in Amerika, EMEA und APAC. Weitere Niederlassungen des
Unternehmens befinden sich in Beacon (New York), Frankreich, Spanien, Bulgarien,
und im Vereinigten Königreich. Mehr erfahren
(https://start.docuware.com/de/%C3%BCber-docuware) .
Pressekontakt:
DocuWare Europe GmbH
Felicia Ruf
PR & Communications Manager (DACH)
mailto:felicia.ruf@docuware.com
Tel: +49.89.894433-150
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52804/6148393
OTS: DocuWare GmbH
